Auslaufen des Tankrabatts: Spritpreise laut ADAC spürbar gestiegen

Tanken (Symbolbild) © IMAGO/Manfred Segerer

Die Kraftstoffpreise sind nach Angaben des ADAC „spürbar“ angestiegen.

München in Deutschland - Ein Liter Diesel kostet aktuell 1,988 Euro im bundesweiten Mittel und damit 6,3 Cent mehr als in der Vorwoche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Super E 10 verteuerte sich binnen einer Woche um 2,6 Cent und kostet im Schnitt 1,734 Euro.

Der ADAC erklärte, Rohöl der Nordseesorte Brent koste etwas mehr als 100 Dollar (100 Euro) und sei damit "deutlich" teurer als in der Vorwoche. Grund für den Preisanstieg an den Tankstellen dürfte laut Autoclub auch die höhere Nachfrage wegen des nahenden Endes des Tankrabatts sein.

Der Tankrabatt war zum 1. Juni als Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung in Kraft getreten. Es handelt sich um eine auf drei Monate befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe.

Der Mineralölwirtschaftsverband En2x erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch, die Spritpreise könnten mit Auslaufen des Tankrabatts schnell steigen. "Da die Autofahrer vor Ende des Tankrabatts voraussichtlich verstärkt die Tankstellen anfahren werden, rechnen wir damit, dass ab dem 1. September nicht mehr viel steuervergünstigtes Benzin und Diesel im Angebot sein wird." ilo/cne