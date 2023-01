„Ausnahmejahr“: KfW erreicht 2022 Rekord-Fördervolumen

Kfw-Logo © Jan Huebner/IMAGO

Das Fördervolumen der KfW hat 2022 einen neuen Rekord erreicht.

Frankfurt am Main in Deutschland - „Im Zahlenwerk der KfW zeigen sich die großen Herausforderungen, die Deutschland und Europa aktuell zu bewältigen haben“, sagte dazu KfW-Chef Stefan Wintels am Dienstag auf der Jahres-Pressekonferenz des Unternehmens in Frankfurt am Main.

Das KfW-Fördervolumen erreichte demnach im vergangenen Jahr 166,9 Milliarden Euro und lag damit um 56 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Davon betrafen 136,1 Milliarden Euro das Inland. Hauptgrund für den hohen Anstieg seien großvolumige Zuweisungsgeschäfte in Höhe von 58,3 Milliarden EUR im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland. Dazu gehörten auch die Soforthilfen Gas und Wärme für die Dezember-Abschlagszahlungen.



Die KfW habe damit „einen deutlichen Beitrag zur Transformation sowie zur Stabilisierung der Wirtschaft in Deutschland“ geleistet, teilte die Bank mit. „Nach dem Ausnahmejahr wird unser Augenmerk darauf liegen, gezielte Unterstützung dort zu leisten, wo der Strukturwandel noch deutlich mehr Schub braucht und wo wir unternehmerisches Handeln sowie die Pläne von Privathaushalten und Kommunen effektiv unterstützen“, sagte Wintels.



2023 wird demnach wieder ein stärkerer Fokus auf die wirtschaftliche Transformation hin zu mehr Klimaschutz erwartet. „Der Aufbruch in ein klimafreundliches, digitales und resilientes Deutschland hat begonnen“, sagte dazu der KfW-Chef. Er hob hervor, dass dafür auch 2022 trotz der multiplen Krisen erhebliche Anstrengungen unternommen worden seien. Wintels verwies auf „viele kleine und größere Projekte, die zeigen, dass Deutschland die Energie und die Kraft für diesen Aufbruch hat“. Er blicke daher „vorsichtig optimistisch in die Zukunft“.

Neben der Sicherung der Energieversorgung war laut KfW vor allem die Bundesförderung für effiziente Gebäude mit einem Volumen von 37,4 Milliarden Euro ein Förderschwerpunkt. Hinzu kamen 19,5 Milliarden Euro für den Bereich Klimaschutz und Umwelt. Neuzusagen im Volumen von 18,1 Milliarden Euro gab es im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, insbesondere für Glasfaserprojekte sowie Windparks und Photovoltaikanlagen. Die Zusagen in der Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer erreichten demnach ein Rekordniveau von knapp 12,6 Milliarden Euro, davon rund elf Milliarden Euro über die KfW-Entwicklungsbank. bk/pe