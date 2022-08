„Außer Spesen nichts gewesen“: Spahn mit scharfer Kritik an Kanada-Reise von Scholz und Habeck

Teilen

Jens Spahn © IMAGO/Frederic Kern

Jens Spahn (CDU) hat die Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert.

Berlin in Deutschland - "Leider müssen wir feststellen: Außer Spesen nichts gewesen", sagte Spahn am Montagabend im "Heute Journal Update" des ZDF. Wie schon die Reisen nach Katar oder Norwegen werde auch diese Reise "jetzt für diesen Winter" Deutschlands Energieproblem nicht lösen können.

Er mache sich "ernsthafte Sorgen", sagte Spahn. Für diesen Winter gebe es "zu wenig Alternativen für russisches Gas". Wirklich gespart werde aktuell auch nicht. Spahn forderte daher konkrete finanzielle Anreize zum Energiesparen: Pro eingesparter Kilowattstunde sollten Verbraucherinnen und Verbraucher 20 Cent Entlastung bekommen, schlug er vor.

Scholz und Habeck setzen am Dienstag ihre Gespräche in Kanada fort. Am Mittag fliegen sie nach Stephenville in Neufundland an der Ostküste, wo eine Windenergieanlage zur Produktion von Wasserstoff geplant ist. Habeck hatte am Montag betont, der Schwerpunkt der Reise liege darauf, mit Kanada eine "Energiepartnerschaft für die Zukunft" zu schließen. Flüssiggas kann Kanada kurzfristig nicht liefern. ilo/pw