Autohersteller in der Kabelkrise: Darum legt der Ukraine-Krieg die Produktion lahm

Von: Marcus Efler

Die Produktion des Porsche Macan in Leipzig stockt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/Imago

Noch stecken die Autohersteller in der Chipkrise, da bremst schon der nächste Engpass: VW, Porsche und Mercedes stoppen die Bänder wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine.

Leipzig – Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat für die Hersteller immer heftigere Auswirkungen. Zuerst stoppte VWzeitweise die Fertigung in Zwickau und Dresden, und drosselte sie in Wolfsburg. Mittlerweile sind die meisten deutschen Hersteller betroffen. So setzt Porsche vorerst die Produktion im Werk Leipzig aus, wo normalerweise täglich 600 Fahrzeuge wie die Limousine Panamera oder der SUV Macan vom Band rollen. BMW muss die Produktion im größten europäischen Werk Dingolfing unterbrechen, wie 24auto.de* berichtet.

Die meisten Produktions-Stopps und Zwangspausen haben denselben konkreten Grund: Es mangelt an Kabelbäumen. Denn die Ukraine hat sich in den vergangenen Jahren zum Standort vieler Firmen entwickelt, die dieses für moderne Autos zentrale Bauteil fertigen. Laut der Regierung in Kiew haben 22 internationale Autozulieferer mehr als 600 Millionen Dollar in 38 Werke investiert, etwa Nürnberger Bordnetz-Spezialist Leoni. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA