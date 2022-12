Autohersteller in Europa haben im November erneut mehr Neuwagen verkauft

Teilen

Güterzug mit Neuwagen © Arnulf Hettrich/IMAGO

Auch wenn die Jahresbilanz deutlich unter dem Vorjahresergebnis bleibt, haben die Autohersteller in Europa im November wieder mehr Neuwagen verkauft.

Rom in Deutschland - Der europäische Herstellerverband Acea teilte am Donnerstag mit, im November seien knapp 830.000 Neuwagen verkauft worden, 16,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis November allerdings lagen die Verkäufe 6,1 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums.

Von Januar bis Juli waren die Neuwagenverkäufe in Europa in diesem Jahr zurückgegangen, vor allem, weil die Hersteller wegen fehlender Chips nicht genügend Autos anbieten konnten. Ab August stiegen die Verkaufszahlen wieder - das konnte den Rückstand aber nicht aufholen. In den elf Monaten von Januar bis November verkauften die Hersteller laut Acea rund 8,36 Millionen Neuwagen; im Vorjahreszeitraum waren es 8,9 Millionen gewesen.



Auf den vier großen Märkten gingen die Verkäufe mit 11,6 Prozent am stärksten in Italien zurück, in Frankreich betrug das Minus 8,7 Prozent, in Spanien 4,4 Prozent und in Deutschland 2,4 Prozent. Deutschland wies im November auch die stärkste Erholung auf - hier legten die Verkäufe im Vorjahresvergleich um mehr als 31 Prozent zu.

Autoexperte Peter Fuß von EY betonte, die Lücke zum Vorkrisenniveau bleibe trotz der zuletzt guten Zahlen groß. Im November 2019 seien 1,02 Millionen Neuzulassungen registriert worden, ganze 19 Prozent mehr als im November in diesem Jahr. Fuß erwartet einen „historischen Tiefstand“ im Gesamtjahr.



Auch mit Blick auf das kommende Jahr zeigte sich der Experte pessimistisch: „Die Probleme bleiben: Rezessionssorgen, Energiekrise und Inflation sorgen für schwierige Rahmenbedingungen. Die Nachfrage nach Neuwagen wird weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau liegen.“ ilo/hcy