Rising Auto: Jetzt ist China bei Innovationen auch offiziell auf Augenhöhe mit Audi, BMW & Co.

Von: Patrick Freiwah

China ist bei technischen Innovationen bärenstark - auch im Automobilsektor. Die traditionelle Vormachtstellung der deutschen Hersteller gerät damit ins Wanken.

München - Im neuen Zeitalter der Mobilität schwindet die Vorherrschaft deutscher Automobilhersteller. VW, Mercedes und BMW sehen sich auf dem Feld der Elektroautos mit einer erstarkten Konkurrenz konfrontiert: Neben Tesla sind es zunehmend auch chinesische Anbieter, die ihren einstigen Lehrmeistern selbst auf deren Heimatmärkten inzwischen die Stirn bieten. Der qualitative Rückstand bei Fahrzeugen aus dem Reich der Mitte ist kaum (oder gar nicht mehr) festzustellen, aufgrund eines rapiden Qualitätssprungs.

Als Beleg dieser Entwicklung dient der neue Innovationsbericht des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Jährlich veröffentlicht das Institut die Analyse „Automotive Innovations“, welche Hersteller sich in Sachen Innovation besonders hervorgetan haben. Dass in der Rangliste, die zusammen mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland erstellt wird, auch chinesische Unternehmen auftauchen, erschien vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar.

Chinas Autokonzerne in Sachen Innovationskraft mittlerweile ebenbürtig

Doch jetzt ist dieses Szenario real - zunächst berichtete die WirtschaftsWoche darüber - und es taucht ein Markenname auf, den in Deutschland wohl nur wenige auf dem Schirm haben: Rising Auto. Es handelt sich um eine Tochter des Autogiganten SAIC. Der Konzern aus China ist Autokennern auch hierzulande ein Begriff: Als Verbündeter von Volkswagen produziert das Unternehmen seit den 80er Jahren Modelle für den chinesischen Markt.

Der Joint-Venture-Partner der Wolfsburger ist laut dem Forschungsinstitut längst eine bedeutsame Größe, wenn es um Innovationen geht. Hervorgehoben wird im diesjährigen Bericht das SUV R7, eine „modernere Version des Tesla Model Y“ (WirtschaftsWoche), mit einer Systemleistung von 540 PS und einem Akku, der entweder schnell geladen wird, oder zügig ausgewechselt.

SUV-Studie der Marke Rising Auto auf einer Messe in Schanghai: Die SAIC-Tochter zählt zu den innovativsten Herstellern. © IMAGO/zhang yuanyuan

In die Bewertung des CAM-Instituts fließen nicht vollumfänglich Patente, welche die Autoindustrie anmeldet. Vielmehr handelt es sich um Entwicklungen, welche mindestens in (Vor-)Serienfahrzeugen Einzug erhalten. In der 18-jährigen Historie der Studie schneiden deutsche Hersteller traditionell gut ab. Das hat sich auch in der jüngsten Auswertung nicht geändert. Was sich in den vergangenen zwei Jahren allerdings sehr wohl zeigt: Hersteller aus China machen den hiesigen Autogrößen zunehmend die Spitzenposition streitig.

Innovativste Autokonzerne: China-Duo verfolgt VW und Mercedes

Im Zuge der Elektrifizierung ist seit geraumer Zeit Tesla im vorderen Feld zu finden, seit 2021 auch Konzerne und Marken aus China. Neben der gestiegenen Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Unternehmen demnach auch im Hinblick Innovationsfreude auf Augenhöhe mit den Big Playern. Der AutomotiveINNOVATIONS Report 2023 umfasst laut CAM etwa 780 einzeln bewertete, fahrzeugtechnischen Neuerungen von 30 Autokonzernen sowie rund 90 dazugehörige Marken. Sie verteilen sich auf Europa, Japan, die USA und eben China.

Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Im neuen Ranking siegt Volkswagen als innovationsstärkster Automobilkonzern (153 Punkte). Vorjahressieger Mercedes-Benz findet sich auf Rang zwei wieder (142 Punkte). Auf den nächsten beiden Rängen sind jedoch chinesische Konzerne zu finden: Geely, Mercedes-Großaktionär und Eigentümer der Marken Volvo und Polestar (131 Punkte). Dahinter landet SAIC mit 97 Zählern. Auf Rang fünf ist schließlich US-Autobauer Ford zu finden.

Autoindustrie: Unbekannte China-Marke innovativer als Audi

Felix Kuhnert, Autoexperte bei PwC, findet es „bemerkenswert, dass sich in den Top 15 der innovationsstärksten Automobilhersteller mittlerweile sechs chinesische Unternehmen befinden“. Bei einer eigenen Wertung für Premiummarken wurde Hersteller Audi, für den es gerade nicht rund läuft, überholt. Hinter dem Gewinner Mercedes (seit 2018 durchgehend an der Spitze), BMW und Tesla landet nicht die Ingolstädter VW-Tochter, sondern Rising Auto - die Marke von SAIC.

Dahinter folgen weitere asiatische OEM: „Unter den Top 10 befinden sich fünf chinesische Marken mit Premium-Anspruch“, führt Stefan Bratzel, Leiter des CAM, aus. Ihm zufolge sind China-Hersteller nicht nur im Volumensegment, sondern auch in der Premiumklasse auf Augenhöhe mit den etablierten Marken. Bei den Volumenherstellern hat Volkswagen derweil den Spitzenplatz an Ford verloren. Die US-Marke überzeuge laut der Fachjury mit einer hohen Ausgewogenheit der Innovationsstärke in wichtigen Technologiefeldern. Auf Rang drei folgt Toyota – für den japanischen Hersteller ist dies das beste Ergebnis seit 2013.

Schließlich können chinesische Hersteller auch in der Einzelwertung der innovativsten Automodelle punkten: Hinter den Elektrolimousinen EQE und EQS von Mercedes landet - erstmals überhaupt auf dem Podium - ein chinesisches Fahrzeug: der Rising Auto R7. (PF)