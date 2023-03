Wie Elektroautos die Deindustrialisierung beschleunigen

VW-Werk in Zwickau: Deutschlands Autoindustrie befindet sich inmitten einer Zeitenwende. © Kirchner Media/Imago

Zahlen belegen, dass der Mobilitätswandel vom Verbrenner hin zu Strom Deutschland eine Menge Arbeitsplätze kostet. Doch liegt das nicht nur an den Elektroautos.

München - Über Jahrzehnte sorgte die Entwicklung und Produktion im Automobilbau in Deutschland für Wohlstand. Mit dem nahenden Ende des Verbrennermotors scheint dies bald der Vergangenheit anzugehören. Wie ernst es um das Herzstück der deutschen Industriewirtschaft bestellt ist, verdeutlichen Zahlen des Ifo-Instituts.

Wie Oliver Falck, Leiter der Sparte Industrieökonomik und neue Technologien schildert, seien in der Autoproduktion seit 2013 etwa 9 Prozent der Fertigungsberufe eingebüßt worden. Die Reduzierung der Arbeitsplätze innerhalb von knapp zehn Jahren ist schleichend und basiert auf mehreren Ursachen. „Wir sehen momentan eine Deindustrialisierung der Autobranche, die durch den Wandel zur E-Mobilität zustande kommt“, benennt Wirtschaftswissenschaftler Falck eine der größten.

Industriestandort Deutschland verlagert Arbeitsplätze zunehmend ins Ausland

Eine weitere Zahl verdeutlicht, warum die Debatte um das baldige Verbrenner-Aus in Europa eine bedeutende Rolle spielt: Rund 447.000 Beschäftigte waren im Jahr 2019 mit der Entwicklung und Produktion von Verbrennertechnik betraut - Tendenz fallend. Das wirkt sich auch auf die Rate der Kurzarbeit und damit des Staatshaushalts aus: Die Zahl der Kurzarbeitenden ist hierzulande im Februar 2023 auf 220.000 Menschen gestiegen, das bedeutet laut Ifo-Institut eine Steigerung von 9 Prozent. Betroffen sei vor allem der Industriesektor mit 161.000 Beschäftigten, auf die Autoindustrie würden rund 4,9 Prozent der Jobs entfallen.

Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC kam Ende 2022 zur These, dass bereits in wenigen Jahren mehr Autos nach Europa und Deutschland importiert werden, als ins Ausland exportiert. In der Vergangenheit wäre das für den Industriestandort Deutschland undenkbar gewesen. Der prognostizierte Wandel liegt hauptsächlich daran, dass die Fertigung von E-Autos zunehmend in Ländern stattfindet, wo die Produktionsbedingungen günstiger sind. Dabei handelt es sich sowohl um deutsche Automodelle, als auch jene von beispielsweise asiatischen Anbietern, die dann nach Deutschland verfrachtet werden.

Elektroauto-Boom: Schleichendes Ende von Deutschlands Kernkompetenz

Dass die Verbrennertechnologie als Kernkompetenz deutscher Ingenieurskunst immer weiter reduziert wird, muss jedoch nicht zwangsläufig mehr Arbeigtslose bedeuten. Dazu erklärt Falck in der Pressemitteilung: „Ein Teil des Verlusts wird bereits und könnte in Zukunft noch mehr durch Batteriefertigung, Dienstleistungen im Bereich Software oder digitale Geschäftsmodelle aufgefangen werden.“ Zum Vergleich eine interessante Zahl, welche diese Entwicklung verdeutlicht: Im IT-Bereich hätte sich die Zahl der Beschäftigten laut dem Bericht seit 2013 um fast 50 Prozent erhöht.

Was wir aktuell in Deutschland erleben: Die Autohersteller produzieren parallel nicht nur Modelle mit reinem Elektroantrieb, sondern dazu weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennermotor. „Mit dem Abbau dieser Doppelstrukturen wird sich der Beschäftigungsabbau in der Fertigung in den kommenden Jahren weiter beschleunigen“, erklärt Falck hierzu. Kein Wunder also, dass sich etliche Stimmen gegen die Abkehr von Otto- und Dieselmotoren stemmen.

Autoindustrie Deutschland verlagert Arbeitsplätze in die USA und nach China

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Stellenabbau in der hiesigen Autoproduktion ist das veränderte geopolitische Umfeld. Einerseits locken die USA aufgrund der massiven Investitionen in erneuerbare Energien („Inflation Reduction Act“) auch deutsche Konzerne in die Vereinigten Staaten. Anderseits würden deutsche Autobauer laut der Ifo in China mittlerweile „deutlich mehr Fahrzeuge als in Deutschland“ fertigen.

In einem stark veränderten Wettbewerbsumfeld verdeutlicht das, dass die Autoindustrie als Stabilitätsfaktor hierzulande im Vergleich zu früher verloren hat. Ein großer Teil des industriellen Produktmanagements wurde und wird in Richtung USA und China ausgelagert - zwei Märkte, in denen das Absatzpotenzial auch deutlich größer ist. Was (auch) auf den Automobilstandort Deutschland und Europa mittelfristig noch Druck ausübt: die Abhängigkeiten vor dem Hintergrund der wachsenden Konfrontion dieser Großmächte auf geopolitischer Ebene. (PF)