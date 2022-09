Automarkt in China erfreut sich großer Nachfrage

Hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China © Daniel Ingold / IMAGO

Der Automarkt in China hat sich durch die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im August weiter kräftig erholt.

Peking - Der Automarkt in China hat sich auch dank einer hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im August weiter kräftig erholt. Insgesamt gingen in dem für deutsche Autobauer äußerst wichtigen Land rund 1,9 Millionen Fahrzeuge an Verbraucher und damit 28,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband PCA am Donnerstag in Peking mitteilte. Besonders stark stieg die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge, die mit 529 000 Einheiten mehr als doppelt so groß ausfiel wie noch vor einem Jahr.

Während der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Pkw an die Endkunden misst, erfasst der Herstellerverband CAAM den sogenannten Großhandelsabsatz der Hersteller an die Händler. Dieser hatte vergangene Woche auf Basis vorläufiger Berechnungen berichtet, dass Hersteller im August knapp 2,3 Millionen Fahrzeuge an Händler abgesetzt hätten. Das entspreche im Vergleich zum schwachen Vorjahr einem Plus von 27,2 Prozent. Allerdings lag die Zahl gut fünf Prozent unter den Auslieferungen des Vormonats. (dpa)