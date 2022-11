Klingbeil weist Kritik an China-Reise von Scholz zurück

Automobilindustrie: Warnung vor Abkehr von China

Automobilindustrie (Symbolbild) © Fotopress / IMAGO

Im Hinblick auf den China-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Automobilindustrie eine Warnung ausgesprochen, sich von China abzuwenden.

Berlin in Deutschland - „Das aktuelle Geschäft mit China sichert hier in Deutschland eine große Zahl von Arbeitsplätzen“, sagte die Präsidentin Automobilverbands VDA, Hildegard Müller, den Funke Zeitungen vom Donnerstag. „China versorgt uns aktuell mit wichtigen Rohstoffen, die wir selbst nicht besitzen und auch nicht über alternative Handelsabkommen sichergestellt haben.“

Es sei zwar richtig, Abhängigkeiten abzubauen, fuhr Müller fort. „Das bedeutet aber nicht, sich abzuwenden.“ Die Antwort auf die Krisen unserer Zeit „kann und darf keine Abkehr von der Globalisierung und der internationalen Kooperation sein“. Eine Entkopplung von China sei „nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geostrategisch falsch“.

An dem Besuch von Scholz in der Volksrepublik, der von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, hatte es im Vorfeld auch Kritik gegeben, vor allem mit Bezug auf die dortige Lage der Menschenrechte. Zugleich ist China seit Jahren der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik.

China sei inzwischen der größte Automobilmarkt und -produzent der Welt, betonte die VDA-Präsidentin. Der Markt habe also nicht nur für die deutsche Automobilindustrie eine sehr große Bedeutung. Statt einer Abkehr seien „mehr Gespräche zwischen Ländern und Regionen“ nötig sowie „mehr Rohstoff-, mehr Energie und mehr Handels- und Investitionsabkommen“, forderte Müller.



Auch der deutsche Mittelstandsverband BVMW warnte davor, „chinesisches Porzellan zu zerschlagen“. Der Vorsitzende Markus Jerger sagte den Funke Zeitungen, China bleibe „auf absehbare Zeit einer der wichtigsten Handelspartner des exportorientierten deutschen Mittelstandes“. Es wäre „töricht“, diese Stellung alternativlos zu riskieren. „Wir brauchen die Rohstoffe und Vorprodukte aus dem Ausland genauso wie deren Absatzmärkte.“



In China sind über 5000 deutsche Firmen mit 1,1 Millionen Beschäftigten tätig - neben den großen bekannten Unternehmen wie Volkswagen oder BASF sind dies auch unzählige Mittelständler wie der Kettensägenhersteller Stihl, der Maschinenbauer Trumpf oder der Gummibärchenproduzent Haribo. Sie profitieren von günstigen Arbeitskräften und einem riesigen Markt. hcy/ilo

Klingbeil weist Kritik an China-Reise von Scholz zurück



SPD-Chef Lars Klingbeil hat die auch in den Reihen der Ampelkoalition geäußerte Kritik an der China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurückgewiesen. „Ich kann die Kritik an der Reise nicht nachvollziehen“, sagte Klingbeil dem „Handelsblatt“ vom Donnerstag. „Der Dialog ist wichtig. Auch, um der chinesischen Führung deutlich zu machen, wie ihre Positionierung in der Ukraine-Frage wahrgenommen wird und dass wir die Nichteinhaltung von Menschenrechten nicht akzeptieren.“



Dies werde der Kanzler „selbstverständlich“ in Peking ansprechen, sagte Klingbeil. Zum Vorgehen Chinas gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang dürfe Deutschland nicht schweigen. Alle Unternehmen, die in der Region ein Werk unterhielten, darunter auch VW, trügen dafür auch eine „hohe Verantwortung“. Er vertraue darauf und erwarte, „dass die Unternehmensleitungen dieser Verantwortung nachkommen.“



Scholz reist am Donnerstag nach Peking und trifft am Freitag erstmals persönlich Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping. An der Reise hatte es Kritik gegeben, weil sie unmittelbar nach der Wiederwahl Xi Jinpings stattfindet und Scholz eine Wirtschaftsdelegation nach Peking mitnimmt.



Klingbeil hält das für richtig: „Eine neue China-Strategie und eine Strategie der Resilienz können wir nur mit der Wirtschaft gemeinsam erarbeiten“, sagte er. „Und deswegen ist es auch ein gutes Zeichen, dass der Kanzler sagt, er bindet die zentralen Player der wirtschaftlichen Beziehungen zu China ein.“



Mit Blick auf den künftigen Umgang mit China versicherte der SPD-Chef, Deutschland werde nicht dieselben Fehler begehen wie in der Russland-Politik. „Russland muss uns ein mahnendes Beispiel sein“, sagte er. „Wir haben uns dort in einseitige Abhängigkeiten begeben, die nun unsere Volkswirtschaft ins Schwanken bringen. Sowas wird sich mit China nicht wiederholen.“ mt/jp