Autopapst Dudenhöffer: China-Bashing nicht gut für den Industrie-Standort Deutschland

Von: Thomas Schmidtutz

Ferdinand Dudenhöffer: Der Autoexperte warnt vor den möglichen Folgen eines harten China-Kurses. © Nicolas Blandin/dpa

Der Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer hat die Bundesregierung vor einem harten China-Kurs gewarnt. Gefragt sei Kooperation statt Konfrontation, sagte Dudenhöffer im Interview.

München - Der Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer hat den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz zu einer Kurskorrektur aufgefordert. Die klare Konzentration auf das Luxus-Segment unter dem neuen Konzernchef Ola Källenius sei ein „Fehler“, sagte der Chef des Duisburger Center Automotive Research (CAR) gegenüber Merkur.de.

Herr Prof. Dudenhöffer, die großen Autobauer sind weltweit mitten im Umbruch in Richtung E-Mobilität. Das hat Folgen auch für die Beschäftigten. Laut Ford-Chef Jim Farley benötigt man für die Produktion von E-Autos bis Ende des Jahrzehnts 40 Prozent weniger Personal als für Verbrenner. Teilen Sie diese Einschätzung?

Was der Ford Chef natürlich nicht sagt, ist, dass innovative Unternehmen wie etwa der VW-Konzern neue Wertschöpfungspotentiale in der Batterie-Produktion, in der Software, in Ladelösungen, Auto-Abos und Finanzdienstleistungen ausbauen. Ford macht das nach meinem Wissen nirgends. Man hat sogar vor ein paar Tagen Argo AI...

…einem Entwickler von Roboter-Autos zum autonomen Fahren….

…aufgelöst, einen der Hoffnungsträger. Das Auto der Zukunft ist also wesentlich mehr als vier Räder mit Elektromotor. Da muss man nur nach China schauen, um zu sehen, wie das funktioniert. Also Ford steht wenig für neue Wertschöpfungspotentiale und die Zukunft, sondern für die alte Welt des „hire & fire“. Es ist die alte Welt der car guys, die nach meiner Einschätzung wenig zukunftsfähig sind.

Um Massen-Entlassungen zu verhindern, müssten die Hersteller Teile der Produktion, die bei Zulieferern liege, wieder zurückholen, sagt Farley. Geht das überhaupt?

Auch das ist eine alte Managementmethode, die eher zeigt, dass man ideenlos ist und sich in die Zukunft sparen will. Die Phasen des sogenannten In-Sourcing sind bei schwachen Unternehmen immer mal wieder zu beobachten, aber im Vergleich zu den wichtigen Zulieferern ist man mit seiner eigenen Größe hier eher weniger wettbewerbsfähig. Nach meiner Einschätzung wird Ford damit schwächer statt stärker. Es ist ein kurzfristiges Agieren, eher aktionistisch statt strategisch. Zukunftsfähige Unternehmen baut man so auf, dass man klar überlegt, was die wichtigen Kernkompetenzen sind und nicht anfängt, morgen etwa Autositze zu basteln.

Also sind durch den Umbau Richtung E-Mobilität vor allem Jobs bei den Zulieferern bedroht?

Wir werden ein Plus bei den Beschäftigungszahlen haben, wenn wir alles dazu nehmen, was zum Auto der Zukunft gehört.

BMW, VW und Co. beschäftigen hierzulande knapp 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen weitere drei Millionen Jobs bei Zulieferern. Was erwarten Sie hier für 2030?

Bei den klassischen Auto-Zulieferern haben wir sicher ein Problem. Aber das hängt zum Teil an den Unternehmen. Man hat die Batterie „verschlafen“, sich nicht um neue Geschäftsfelder wie Ladelösungen und Infrastruktur gekümmert und deutlich zu wenig die Software-Entwicklungen nach vorne getrieben. Genau das sind aber die Felder, die morgen die Jobs bringen und genau das ist die „Neue Zulieferindustrie“. Wir sprechen jetzt eher über die BASF und ähnliche Schwergewichte, die die Zukunft ausmachen. Das Gleiche gilt übrigens für die IT in Deutschland. SAP ist nach meiner Einschätzung ein langsames Unternehmen und hat im Vergleich zu Unternehmen aus USA und China viel verloren.

In China kommen die deutschen Hersteller bei ihrer E-Offensive bislang noch nicht so richtig voran. Erst vor wenigen Tagen hat Mercedes-Benz angekündigt, in China die Preise deutlich zu senken und damit einen Kursrutsch ausgelöst. Danach sollen die Preise für das nagelneue Top-Modell EQS um 11 bis 22 Prozent sinken, für den gerade vorgestellten EQE um neun Prozent. Auch VW tut sich mit seinen E-Autos in China unerwartet schwer. Müssen wir uns Sorgen machen?

Bei Mercedes hat der neue Chef Ola Källenius zu stark das reine Luxus-Segment betont. Nach meiner Einschätzung ein Fehler. Mercedes ohne A-Klasse-Segment ist schwächer, denn gerade da gilt es, die Kostenvorteile zu holen. Bei VW ist seit einigen Monaten die Trendwende in China zu sehen und zu spüren. Der neue China-Chef Ralf Brandstätter macht einen Top Job und erkennt die hohe Bedeutung der Dynamik, die ein Unternehmen in China braucht. Also: VW läuft in die richtige Richtung.

Aber viele Beobachter befürchten, dass die deutschen Hersteller mit dem Übergang vom Verbrenner zu alternativen Antrieben ihre weltweit führende Rolle als Technologie- und Innovations-Treiber verlieren?

Der Wettbewerb um die Technologie kommt aus China und sicher nicht von Ford. Von daher brauchen wir Zusammenarbeit und Kooperation mit China. Und da sind an erster Stelle unsere Grünen-Politiker in Berlin gefragt, die rein-rassiges China-Bashing betreiben. Das ist nicht gut für den Industriestandort Deutschland.