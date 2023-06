Auch deutscher Markt betroffen: China wird Auto-Exportweltmeister

Teilen

BYD-Fabrik in der chinesischen Stadt Xi‘An: Der Autohersteller erobert immer mehr Marktanteile. © Liu Xiao/Imago

Noch vergangenes Jahr konnten chinesische Hersteller eine Million Fahrzeuge nicht ins Ausland ausführen. Das ändert sich seit Kurzem: China wird zum Pkw-Exportweltmeister.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 23. Juni 2023.

Peking – Jedes vierte Auto, das chinesische Hersteller für den Export gebaut haben, konnte im vergangenen Jahr nicht ausgeführt werden. Zu gering waren die Kapazitäten auf Schiff und Schiene. Jetzt holt die Volksrepublik auf, denn die Lieferwege sind freigeworden. Allein im ersten Vierteljahr 2023 verließen fast 1,07 Millionen Fahrzeuge das Land.

Im Jahr 2022 hatten Chinas Autobauer 3,1 Millionen Fahrzeuge exportiert – auch das markiert bereits einen Anstieg von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gebaut hatten die Hersteller allerdings deutlich mehr Fahrzeuge für den Export: mehr als vier Millionen Stück. Eine Million Fahrzeuge blieb also stehen. Aus einem simplen Grund: Es fehlte schlichtweg an Transportkapazitäten. Das beginnt sich gerade zu ändern. Grund dafür sind neue Schiffe und ein florierender Schienenverkehr.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

China wird Auto-Exportweltmeister

Der Aufbau neuer Transportwege per Schiene entlastet den überforderten Schiffsverkehr und schiebt den Export an. Für das laufende Jahr erwarten Analysten, dass Chinas Autobauer erstmals mehr als vier Millionen Autos exportieren. Damit würde die Volksrepublik Japan als führendes Autoexportland ablösen. Im ersten Quartal ist das bereits gelungen: Mit den gut eine Million Fahrzeugen, die das Land laut chinesischer Zollbehörde ausführte, hat es Japans 955.000 Export-Autos übertroffen.

Auch der deutsche Automarkt bekommt diese Entwicklung zu spüren, wie das Statistische Bundesamt vorrechnet. 28 Prozent aller Autos, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, stammten im ersten Quartal aus China. Ihr Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdreifacht.

Warum Chinas Autohersteller Schiffe ordern

Ein zentrales Problem der chinesischen Automarken waren im vergangenen Jahr die Exportkapazitäten. Es fehlte schlichtweg an Schiffen. Genauer: an sogenannten RoRo-Schiffen. Der Name steht für „Roll on – Roll off“ und meint Schiffe, auf die Pkw und Lkw direkt auffahren können, ohne dass sie vorher in Container verpackt werden müssten.

Das macht das Beladen leicht und hält die Infrastruktur im Hafen simpel. Auch braucht man für diese Art der Schiffe keine modernen Kräne. Die Beratungsagentur Clarkson rechnet vor, dass weltweit 760 RoRo-Schiffe im Einsatz sind. Allerdings sind davon nur 51 in chinesischer Hand, diese bedienen vornehmlich den inländischen Verkehr.

Elektroauto-Markt in China boomt: Zehn Marken, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Frachtkosten für Chinas Autohersteller explodierten

Chinas Nachfrage stellt die Mietkosten für diese Schiffe daher steil nach oben. In den vergangenen drei Jahren habe sich die Tagesmiete auf rund 90.000 Dollar verachtfacht, rechnet Caixin Global aus. Ein Trip nach Europa würde so 5,4 Millionen Dollar kosten. Für die Branche, die aktuell noch mit knappen Margen kalkulieren muss, ein echter Stolperstein.

Im vergangenen Jahr haben die Autohersteller daher selbst Investitionen getätigt. BYD beispielsweise hat acht RoRo-Schiffe bestellt, die jeweils 7.700 Fahrzeuge aufnehmen können und zusammen fast 700 Millionen Dollar kosten. SAIC Motor hat Schiffe für rund 300 Millionen Dollar geordert. Auch die Bank of Communications Financial Leasing, die Transportmittel wie Flugzeuge, Schiffe und Lkw least und die Kapazitäten auf dem Markt anbietet, hat die Nachfrage erkannt und insgesamt 43 RoRo-Schiffe bestellt.

NEV-Boom lässt Flaschenhals entstehen

Der Export-Boom wird auch durch den Trend zu Elektroautos verstärkt. Jedes dritte Fahrzeug, das in den ersten fünf Monaten dieses Jahres China verlassen hat, war elektrisch betrieben. Allein im Mai waren es 92.000 der sogenannten New Energy Vehicles (NEV) – eine Steigerung von 136 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anstieg liegt auch daran, dass sich das Absatzwachstum in der Volksrepublik verlangsamt hat und ein harter Preiskampf ausgebrochen ist. Viele Hersteller setzen deswegen lieber auf den Export, wo chinesische Fahrzeuge ­– besonders NEV – an Beliebtheit gewinnen.

Bis in den Herbst 2022 belasteten die NEV die Häfen zusätzlich, denn Akkus für Elektroautos durften in China bis dahin nicht per Schienenverkehr transportiert werden – aus Sicherheitsgründen. Im Frühjahr 2021 hatte Li Shufu, CEO bei Geely, einen Antrag bei der Regierung gestellt, die Regelung zu ändern. „Verglichen mit dem See- und Straßentransport hat der Schienenverkehr enorme Vorteile, vor allem bei langen Strecken, in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Stabilität und CO₂-Emissionen“, begründete er damals den Antrag.

China: Akku-Transporte trotz Risiken auf der Schiene erlaubt

Gerade mit Blick auf die Neue Seidenstraße und die Pläne der Kommunistische Partei im Bereich der Dekarbonisierung und der Entwicklung zentraler Industrien schien der Vorstoß auf viel Verständnis zu stoßen. Seit Ende vergangenen Jahres dürfen jetzt auch die Akkus ­– samt der Autos drumherum – per Schiene transportiert werden.

Im Bereich des Schienenverkehrs löst die Ankündigung der Lockerung im Bereich des Akku-Transports massive Investitionen aus. So hat beispielsweise das Logistikunternehmen Toprail in Shanghai zwanzig zusätzliche Züge nur für den NEV-Transport bereitgestellt.

Gegenüber dem Fachportal New Silkroad Discovery äußerte Brian Jang, Produktmanager bei der Spedition Dachser in China und zuständig für den Schienenverkehr: „NEV werden nach Notebooks und weißer Ware ein weiteres Hauptprodukt der eurasischen Güterzüge sein. Wir werden mehr Züge für NEV sehen.“ (Von Christian Domke Seidel)