Autozulieferer Mahle plant Verkauf des Thermostat-Geschäfts

Mahle-Logo © Pond5 Images/Imago

Der Automobilzulieferer Mahle plant den Verkauf des Thermostat-Geschäfts an die deutsche Industrie- und Beteiligungsholding Admetos.

Stuttgart in Deutschland - Mahle zähle das Geschäftsfeld nicht mehr zu seinen strategischen Kerngeschäftsfeldern, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Admetos wolle das Thermostatgeschäft ausbauen. Die Bauteile regeln die Kühlwassertemperatur von Verbrennungsmotoren.

Die beiden Unternehmen haben bereits einen Vertrag unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion soll in den kommenden Monaten erfolgen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.



Mahle-Thermostate ist den Angaben zufolge der weltweit führende Lieferant und Partner für Unternehmen, die wiederum „anspruchsvolle“ Bauteile zur Regelung der Kühlwassertemperatur fertigen. Der Geschäftsbereich beschäftigt demnach an sechs Standorten in Europa, Asien und Amerika rund 600 Menschen in Forschung- und Entwicklung sowie in der Produktion. Es gibt den Angaben zufolge ein „breites Kundenportfolio mit langen Laufzeiten für erteilte Aufträge“. Die Thermostate würden sowohl für das automobile Erstausrüstungsgeschäft sowie für das Ersatzteilgeschäft hergestellt. ilo/bk