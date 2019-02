Pleite! Nächste beliebte Modekette muss Insolvenz anmelden

Noch was. Der Trend geht dahin teures mit biligem zu mixen ( ergibt auch einen mittleren Kostenindex). Vielen ist es lieber ein wirkliches Designteil zu haben ( Belohnung, da vieles sowieso unbezahlbar geworden ist, siehe Eigenheim) und es mit günstigen Teilen so zu kombinieren, das es im Gesamtbild exclusiv erscheint. Früher hätte sich jemand mit solidem Einkommen oft gar nicht getraut z.B in der Maximilanstraße (gilt jetzt für München) in einem Outfit von Diskounter aufzuschlagen und sich dort ein edles Teil zu kaufen. Alleine die Blicke der Betuchteren, die ihn gefühlt entlarvt hätten, wären zu unangenehm gewesen. Das gleiche umgekehrt. Die Reichen und Berühmten haben durch die Erziehung es oft nicht übers Herz gebracht in einen Ramschladen zu gehen und vielleicht auch noch von jemanden gesehen zu werden. Online kann man das alles tun. Da kann der Ottonormalverbraucher die neuesten Moden aus Paris und Frankreich begutachten und sich etwas ansparen und dann einfach bestellen. Genauso kann die Multimillionärsgattin, die es gewohnt ist nur mit Auto oder Taxi in eine feine Gegend gefahren zu werden in den Top Shop (online) gehen und sich ein Oberteil für 10 Euro bestellen, ohne das sie durch die Hauptbahnhof Gegend, überfüllte Innenstadt tingeln muss. Das mittlere Segment wird unattraktiver. Das ist eigentlich ein Trend der schon mal da war. In der Nachkriegszeit. Ein Nerz aus der Edelboutique kombiniert mit einem selbstgenähtem Kleid oder etwas einfarbigem von der Stange, das sehr günstig war. Man lebt sparsam, verzichtet aber nicht auf alles, da man sich auch gerne noch in Zeiten wähnt in denen es einem finanziell besser ging. Und das hat schon was mit der Lebenssituation, dem Preisanstieg in manchen Bereichen ( immer wieder Wohnen) zu tun.

Gerade die Marken im mittleren Segment haben stark angezogen, was die Preise angeht, aber das Sortiment was Qualität, Schnitt, Design angeht wurde nicht mitangehoben. 70 bis 100 Euro für einen einfarbigen Acrylpullover. Bei Naturprodukten ( Baumwolle, Wolle etc), diese sehen solange gut aus, bis man sie 1 mal gewaschen hat, danach ist die halbe Farbe weg und die Kleidung völlig aus der Form geraten. Pullover bei denen sich nach kurzer Zeit die Naht am Kragen auflöst oder reißt. Trotz dem Befolgen der Waschanleitung, Pflegehinweise.

Da kaufen die Leute eben lieber ein tolles Teil ganz teuer ein und die Basics wirklich günstig, da eine 10 Euro Jeans von der amerikanischen Kaufhauskette mit 2 Buchstaben genauso lange hält, wie eine Hose für 100 Euro. Und beim billigen Diskounter kann ich mir sicher sein, das wenn mir die Hose gut passt, ich dieses Model auch noch im Nächsten Jahr dort bekomme und auch in jeder Größe. Von Superslim bis xxxxl ohne das jemand Anstoß dran nimmt und erst mal ins Lager muss. Und auch die Modebranche bekommt zu spüren, das bei der Mittelschicht das Geld nicht mehr so locker sitzt. Es sind Entscheidungen, in welchen Bereichen im Leben Geld ausgegeben wird. Entweder investieren die Leute in gesunde Ernährung, oder in Reisen, oder eine gute Wohnlage, in die Bildung der Kinder, fürs Alter, in Kultur und Freizeit ( Konzerte, Bücher, etc). Aber um in allen Bereichen das Mittelfeld zu wählen, dafür reicht bei vielen das Geld nicht mehr. Aufgrund hoher Mieten, alleinerziehenden Eltern etc rutscht auch die Mittelschicht ab. Und da wird dann oft bei der Kleidung gespart, da man sich selbst in ganz günstigen Geschäften heutzutage super kleiden kann, besser als in den absoluten Nobelboutiquen, da vieles überhaupt nicht alltagstauglich ist. Hinzukommt das die meisten Frauen in Deutschland nicht zwischen 45 und 60 kg wiegen, sondern zwischen 60 und 80 kg wiegen und nicht 175 bis 185 cm groß sind, sondern zwischen 160cm und 175 cm liegen und das sollte auch in der Mode wieder ein bisschen berücksichtigt werden. Und es sind auch nicht alle ewig 25.