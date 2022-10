Bäckermeister in großer Sorge: „Uns droht eine Schließungswelle“

Energiekrise in der Backstube

Die steigenden Preise für Energie treffen das Bäckerhandwerk besonders hart. Wie schwierig die Lage ist, erzählt der Bäcker Heinrich Traublinger aus Heimstetten im Interview.

München – Für Bayerns Bäcker sind die hohen Energiepreise besonders schmerzhaft, weil beim Backen von Brot und Brezn viel Energie nötig ist. Heinrich Traublinger ist Geschäftsführer des gleichnamigen Bäckerei- und Konditorei-Unternehmens mit Sitz in Heimstetten (Kreis München) und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter in 21 Filialen. Im Interview erklärt der Landesinnungsmeister, warum die Sorgen in seiner Branche so groß sind. Und welche Rolle der Faschingskrapfen dabei spielt.

Traublinger über Gaspreise: „Egal, wie groß der Betrieb ist – das ist nicht zu stemmen“

Herr Traublinger, wie heftig treffen die hohen Energiepreise das Bäckerhandwerk?

Da ist die Bandbreite sehr groß. Es gibt Kollegen, die noch bis Ende des Jahres einen Vertrag haben und erst ab Januar in die teure Grundversorgung fallen. Aber es gibt auch Kollegen, die da schon drin sind. Im besten Fall sind die Kosten dann drei- bis viermal so hoch wie bisher. Ich kenne aber auch Fälle, wo die Energiekosten vierzehnmal so hoch sind wie früher. Und da ist klar: Egal, wie groß der Betrieb ist – das ist nicht zu stemmen.

Sind Sie in Ihrem Betrieb auf Gas angewiesen?

Ja, wir backen in unserer Hauptstelle ausschließlich mit Gas. In den Filialen in den Städten backen wir mit Strom. Auch das ist wahnsinnig teuer geworden. Wir führen es aber trotzdem fort, weil das Backen im Laden für uns schlicht eine Frage der Qualität ist.

Mussten Sie die Preise deshalb schon anheben?

Ja, wir haben schon Preise punktuell angepasst. Teilweise geht das gar nicht anders. Weil bei uns nicht nur der Energiepreis zu Buche schlägt, wir haben auch exorbitant hohe Rohstoffkosten und die Inflation spüren wir auch, wenn wir neue Geräte oder den Kundendienst brauchen. Das muss alles in die Kalkulation einfließen.

Bäckermeister Traublinger: „Die Existenzangst ist groß“

Wie reagieren die Kunden auf höhere Preise?

Da muss ich ein großes Lob aussprechen. Bei unseren Kunden und den Kunden des Bäckerhandwerks im Allgemeinen ist eine wirklich außergewöhnliche Treue zu spüren. Dafür sind wir wahnsinnig dankbar. Natürlich verlieren wir jeden Preiskampf gegen den Discounter oder den Einzelhandel. Aber auch wir haben weiterhin Backwaren im Sortiment, die sich trotz der aktuellen Situation noch jeder leisten kann.

Wie ist die Stimmung in der Branche?

Die Existenzangst ist groß. Es gibt viele Kollegen, die eigentlich noch drei, vier Jahre weitermachen wollten bis zur Rente. Die sagen jetzt natürlich: Warum soll ich mir das bei diesem Kosten-Tsunami noch antun? Die sperren jetzt zu . Das spürt man in ganz Deutschland – und bei allen Betriebsgrößen.

+ Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger sieht die aktuelle Lage für Bäckereien mit Sorge. © Steffi Adam/Imago Images

Gaspreisbremse als Lösung? Bäckermeister skeptisch

Diese Betriebe werden dauerhaft fehlen?

Ja, es ist ein Drama. Das deutsche Bäckerhandwerk ist vergangenes Jahr unter die 10.000er-Marke gefallen. Wir haben noch 9960 backende Betriebe in Deutschland. Wenn das so weitergeht, werden wir schon in diesem Jahr eine große Schließungswelle bekommen. Und das wird sich wohl auch im kommenden Jahr fortsetzen – wenn nicht so schnell wie möglich eine Entlastung kommt.

Gestern wurde ein Vorschlag zur Gaspreisbremse gemacht. Würde dieses Modell helfen?

Was jetzt diskutiert wird, ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es sind noch viele Fragen offen. Wie etwa werden Betriebe bei der Dezemberzahlung berücksichtigt, die keine Abschlagszahlung haben, sondern bei denen jeden Monat genau abgerechnet wird? Und gilt die Energiepreisbremse wirklich erst ab März, oder kommt da eine rückwirkende Lösung? Wir Bäcker brauchen gerade in der Faschingszeit besonders viel Energie, um die vielen Krapfen zu backen. Viele Betriebe haben im Januar und Februar den höchsten Strombedarf. Deswegen: Die Vorschläge gehen in die richtige Richtung, können aber noch nicht das Endergebnis sein.

