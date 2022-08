Baerbock: Aufruf «Menschen in Not zu unterstützen»

Teilen

Baerbock: Aufruf «Menschen in Not zu unterstützen» © IMAGO/Tomas Tkacik

Außenministerin Annalena Baerbock ruft zum Welttag der humanitären Hilfe zur Verantwortung der Weltgemeinschaft für hilfsbedürftige Menschen auf.

Berlin - «Die Menschen weltweit zählen in ihrer größten Not auf unsere Hilfe - und es ist unsere Verantwortung als Weltgemeinschaft, sie nicht im Stich zu lassen», teilte die Grünen-Politikerin am Freitag in Berlin mit. Menschen in Not zu helfen sei Teil «unseres Selbstverständnisses als Staat, für den die Menschenwürde über allem steht». Das Auswärtige Amt stelle im laufenden Jahr 2,77 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung und sei damit zweitgrößter humanitärer Geber der Welt, sagte Baerbock. Angesichts steigender Zahlen von Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, warnte sie davor, in diesem Bereich zu sparen.

Gerade in Ländern, die durch den Klimawandel besonders betroffen sind, sei es schwer, Nahrungsmittel anzubauen und die Bevölkerung zu versorgen. Die Ministerin dankte Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. «Viele von ihnen arbeiten unter schwierigsten Bedingungen und bringen sich auch selbst in Gefahr, um Menschen in Not zu unterstützen. Sie gehen dorthin, wo andere fliehen. Sie geben denen Hoffnung, die alles verloren haben.» (dpa)