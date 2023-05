EU-Sanktionen gegen China? Der Wind weht immer kälter

Von: Georg Anastasiadis

Das Treffen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Michael Kappeler/AFP/Klaus Haag

Gut war immerhin, dass es zum Treffen von Außenministerin Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang gekommen ist. Die Gefahr eines Wirtschftskrieges der Systeme war jedoch noch nie so groß. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Zum Besten, was sich über das Treffen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang sagen lässt, gehört, dass es überhaupt zustande kam – unmittelbar nach der brüsken Ausladung von Bundesfinanzminister Lindner in Peking. Zwischen beiden Ländern weht seit Ausbruch des Ukrainekriegs ein kalter Wind, erkennbar auch an den gegenseitigen Ermahnungen, die sich gestern wie ein roter Faden durch die gemeinsame Pressekonferenz in Berlin zogen.

Peking verbitte sich jegliche Einmischung in vermeintlich innerchinesische Belange

In China geben zunehmend die sogenannten „Wolfskrieger“ den Ton an, die sich in teils aggressiven Formulierungen jegliche Einmischung in vermeintlich innerchinesische Belange verbitten, wozu nach Pekinger Lesart auch Besuche deutscher Politiker in Taiwan zählen. Umgekehrt verschärft nun auch die EU ihre Gangart gegenüber China. Die Kommission bereitet Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten vor, denen Europa vorwirft, Russlands Angriffskrieg mit Lieferungen zu unterstützen. Auch acht chinesische Firmen sollen auf einer entsprechenden schwarzen Liste der Europäer stehen. China hat darauf mit dem Muster reagiert, das die Welt seit Amtsantritt von Präsident Xi kennt: mit harten Drohungen und der Ankündigung „entschlossener Gegenmaßnahmen“.

Das muss noch nicht der Auftakt zu dem seit langem befürchteten Wirtschaftskrieg sein, doch die Europäer machen mit ihrer Zeitenwende erkennbar Ernst, und die Gefahr, dass es im weltumspannenden Ringen der Systeme so weit kommt, war noch nie so groß. Die Spirale dreht sich, nach unten. Der deutsche Mittelstand hat darauf bereits reagiert, indem er seine China-Investitionen zurückfährt. Mutiger war man bislang in den Vorstandsetagen der großen Konzerne, wo man „nur“ das Geld der Aktionäre verwaltet. Doch auch dort dürften nun manche kalte Füße kriegen.

