Bafin versichert: Deutsches Finanzsystem „stabil und robust“

Bafin-Logo © Timon Schneider/Zoonar.com/IMAGO

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn hält das deutsche Finanzsystem für „weiterhin stabil und robust“.

Bonn in Deutschland - Die Bafin habe die aktuellen Marktentwicklungen im Blick und berücksichtige sie im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht, sagte am Montag ein Sprecher auf AFP-Anfrage.

An den Börsen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien stürzten am Montagmorgen die Kurse großer Banken trotz der Übernahme der Problembank Credit Suisse durch die UBS ab. In Frankfurt am Main gab die Aktie der Deutschen Bank um fast zehn Prozent nach, der der Commerzbank um über sieben Prozent. In Paris fielen die Kurse der BNP Paribas und der Société Générale um jeweils rund sieben Prozent, in London betrug das Minus für die Aktie der Standard Chartered rund fünf Prozent.

Die UBS hatte nach tagelangen Verhandlungen am Sonntagabend die Credit Suisse für drei Milliarden Schweizer Franken übernommen. Bundespräsident Alain Berset sagte, diese Übernahme der Credit Suisse sei nicht nur für die Schweiz „entscheidend“, sondern für die Stabilität des gesamten globalen Finanzsystems.



Die Europäische Zentralbank (EZB), die US-Notenbank Fed und andere große Zentralbanken kündigten zudem eine „koordinierte Maßnahme“ an, um Bankgeschäfte in Dollar zu erleichtern und so die Finanzmärkte zu beruhigen. ilo/bk