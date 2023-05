Novo Nordisk: Probleme wegen großer Nachfrage nach Diätmittel

Das Medikament Wegovy des Insulinherstellers Novo Nordisk darf sowohl als Diabetes-Mittel als auch zur Behandlung von krankhaftem Übergewicht eingesetzt werden (Symbolfoto).jpg © IMAGO/Jakub Porzycki

Der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk profitiert vom fragwürdigen Abnehmtrend aus den USA – sein Diät-Medikament Wegovy ist aber noch nicht in ausreichender Menge verfügbar.

Bagsvaerd - Aus diesem Grund musste zuletzt das Angebot bei einigen Dosierungen gedrosselt werden, teilte das Stoxx-50-Schwergewicht am Donnerstag bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen mit. Aus diesem Grund blieb der Umsatz mit dem Medikament trotz eines starken Anstiegs hinter den hohen Erwartungen von Experten zurück. An der Börse führte diese Nachricht zu deutlichen Verlusten bei dem in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Papier.

Dia Aktie gehörte in den vergangenen Monaten und Jahren zu den am stärksten gefragtesten Standardwerten in Europa. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Kurs um fast 40 Prozent an. Seit dem Frühjahr 2018 summieren sich die Kursgewinne auf rund 260 Prozent. Mit einem Börsenwert von umgerechnet rund 320 Milliarden Euro gehört Novo Nordisk zu den wertvollsten Unternehmen in Europa.

Im ersten Quartal hatte Novo Nordisk - wie bereits seit Mitte April bekannt - seinen Umsatz um mehr als ein Viertel auf 53,4 Milliarden Kronen (knapp 7,2 Mrd Euro) steigern können, wobei der Gewinn unter dem Strich unerwartet stark um 40 Prozent auf 19,8 Milliarden Kronen (2,7 Mrd Euro) kletterte. Mit Wegovy erlösten die Dänen fast 4,6 Milliarden Kronen, das war mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts.

Das Medikament ist seit wenigen Jahren zugelassen und darf sowohl als Diabetes-Mittel als auch zur Behandlung von krankhaftem Übergewicht eingesetzt werden. Es, profitiert derzeit von einem fragwürdigen Abnehmtrend in den USA.

Dort dürfen Mediziner anders als hierzulande Arzneien auch abseits der eigentlichen Bestimmung verschreiben. Berichten zufolge sollen daher auch gesunde und sogar nicht übergewichtige Menschen Wegovy erhalten haben, was zu den Engpässen führte. Damit wuchs auch die Sorge, dass wegen der Knappheit das Medikament beispielsweise jene Diabetes-Patienten nicht erreichen könnte, die darauf angewiesen sind. (dpa)