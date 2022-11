Bahn-Betriebsrat dringt auf Kosten-Garantie für Deutschlandticket vom Bund

Deutschlandticket (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Die Deutsche Bahn hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Kosten-Garantie für das 49-Euro-Tickes zu geben.

Berlin in Deutschland - „Wir brauchen finanzielle Planbarkeit“, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Der Finanzierungsdeckel von drei Milliarden Euro für das Deutschlandticket müsse auf der Sonderverkehrsministerkonferenz am Dienstag aufgehoben werden.

Bislang hat der Bund lediglich eine Kostenübernahme von bis zu drei Milliarden Euro zugesagt. Der Betriebsratschef warnte nun davor, dass die Bundesländer bestimmte Bus- und Bahnverbindungen einstellen könnten, sollten sie selbst weitere Kosten stemmen müssen. „Ohne mehr Bundeszuschuss führt das Ticket zu Abbestellungen durch die Länder“, sagte Damde dem RND. Schon jetzt beobachte die Gewerkschaft einen Rückgang der Linien.



Dabei drohe besonders den Menschen auf dem Land ein Nachteil, da Verbindungen zuerst dort gestrichen würden, „wo der Bus ohnehin nicht so oft fährt“, sagte er. Für flächendeckende attraktive Nahverkehrsangebote sei aber „grundsätzlich eine bessere Finanzierung und effizientere Ausgabe in den Verkehrsverbünden nötig“. Der Betriebsratschef räumte zwar ein, dass sie die Länder eine Milliarde Euro mehr bekämen. „Wir wissen aber, dass es mindestens 1,65 Milliarden sein müssten“, sagte Damde.



Bei der Sonderkonferenz am Dienstag beraten die Verkehrsminister von Bund und Ländern unter anderem über das geplante Deutschlandticket. Anfang November hatten sich Bund und Länder auf die Finanzierung einer Nachfolge-Regelung für das Neun-Euro-Ticket verständigt. Sie wollen das Deutschlandticket Anfang des Jahres umsetzen. Es soll als monatlich kündbares Abonnement bundesweit im Nahverkehr gültig sein. kas

Streiks bei der belgischen Bahn von Dienstag bis Donnerstag

Bahnkunden in Belgien müssen sich von Dienstag bis Donnerstag auf Streiks einstellen. Am Dienstag wird im Schnitt nur jeder vierte Zug fahren, wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am Sonntag mitteilte. Der Streik soll demnach am Montag um 21.00 Uhr beginnen. Die Eisenbahngewerkschaften haben zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um die Regierung zu mehr Investitionen in das Schienennetz zu drängen.



In den Provinzen Namür, Luxemburg und einem Teil von Wallonisch-Brabant wird Medienberichten zufolge der Bahnverkehr wegen Personalmangels vollständig unterbrochen sein. Am Mittwoch und Donnerstag wird der Bahnverkehr wegen eines 48-stündigen Streiks der Lokführergewerkschaft gestört sein. Bahnmitarbeiter in Belgien klagen regelmäßig über sich verschlechternde Arbeitsbedingungen und fordern mehr staatliche Investitionen. ck/kas