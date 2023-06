Bald unbefristete Bahn-Streiks? EVG lässt Mitglieder in Urabstimmung entscheiden

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Bei der Bahn drohen unbefristete Streiks. Die Bahngewerkschaft EVG will die Mitglieder in einer Urabstimmung entscheiden lassen.

Berlin - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) lässt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn entscheiden. Das hat der Vorstand der EVG am Donnerstag in Berlin beschlossen. Die EVG schloss Arbeitsniederlegungen während der Sommerferien ausdrücklich nicht aus.

Die Urabstimmung der rund 110.000 Mitglieder werde vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen, sagte Gewerkschaftschef Martin Burkert am Donnerstag in Berlin. „Bis dahin sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen.“ Man werde mögliche Arbeitsniederlegungen aber „langfristig kommunizieren“, sagte EVG-Chef Martin Burker am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Mehr in Kürze (dpa/utz)