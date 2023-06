Bahn-Manager: Pünktlichkeit wie in Japan hier unmöglich

Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr © Jürgen Heinrich/IMAGO

Bahn-Vorstand Michael Peterson hält es für unrealistisch, dass hierzulande Pünktlichkeitsraten von 99 Prozent wie in Japan erreicht werden können.

Berlin in Deutschland - „In Deutschland teilen sich Güter-, Regional- und Fernverkehrszüge ein und dasselbe Schienennetz, dieses Konzept ist nicht auf 99 Prozent Pünktlichkeit ausgelegt“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Donnerstag. Er wolle aber nicht schönreden, dass 65 Prozent Pünktlichkeit wie vergangenes Jahr „weit von unseren Ansprüchen entfernt“ seien.

Derzeit bremsten viele Baustellen den Bahnverkehr. „Aktuell fahren fast 70 Prozent der Fernverkehrszüge durch mindestens eine Baustelle“, sagte Peterson. „Trotzdem kommen rund 65 Prozent pünktlich an.“ Das wäre bei Baustellen auf der Autobahn „undenkbar“.



Nach Abschluss vieler Baustellen hoffe die Bahn, in absehbarer Zeit wieder über 80 Prozent Pünktlichkeit zu erreichen. „Mit jedem generalsanierten Korridor kommen wir solchen Werten näher“, sagte der Fernverkehrschef. Es werde allerdings derzeit „an so vielen Stellen im Netz gleichzeitig ausgebessert und gebaut wie nie zuvor“. Der deutsche Staat habe seit Jahrzehnten zu wenig Geld in die Bahninfrastruktur investiert. Es dauere lange, diesen jahrzehntelangen Rückstau aufzuholen. hcy/ilo

Bahn-Manager fordert Gewerkschaft zu raschen Schlichtungsgesprächen auf

Der bei der Deutschen Bahn für den Personenfernverkehr zuständige Vorstand Michael Peterson hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einer raschen Annahme der Schlichtungsgespräche aufgefordert. Ein Abschluss in den Tarifverhandlungen „war bereits zum Greifen nah“, sagte Peterson der „Augsburger Allgemeinen“ vom Donnerstag. „Wir sind weiterhin gesprächsbereit.“



Die DB hatte der Gewerkschaft am Mittwoch ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Medienberichten zufolge plant die EVG am kommenden Dienstag einen weiteren Warnstreik. EVG-Streikleiter Frank Hauenstein sagte der „Bild“-Zeitung vom Mittwoch, der EVG-Vorstand werde am Donnerstag bei einer Sitzung über „mögliche Maßnahmen“ entscheiden.



„Die Eskalation der EVG kommt zur Unzeit“, kritisierte Peterson. „Die Sommerferien stehen vor der Tür. Die neuerlichen Streikdrohungen verunsichern alle Menschen, die bei ihren Reiseplanungen auf die Bahn gesetzt haben.“ ilo/hcy