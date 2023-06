Bahn und EVG wollen ab Montag fünf Tage lang verhandeln

Das Logo der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Berlin: Kommende Woche wollen die Deutsche Bahn (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in eine besonders lange Verhandlungsrunde gehen © Annette Riedl/dpa

Noch steht eine Einigung aus. Die bisher letzte Verhandlungsrunde hat drei Tage gedauert. Vom Ablauf der Gespräche in der kommenden Woche hängt letztlich auch ab, ob es zu neuen Warnstreiks kommt.

Berlin - Im laufenden Tarifkonflikt haben sich die Deutsche Bahn (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf eine besonders lange Verhandlungsrunde verständigt. Die Vertreter beider Seiten wollen ab Montag, 14.00 Uhr, bis einschließlich Freitag über mögliche Tariferhöhungen für gut 180.000 Beschäftigte diskutieren. Das teilte die Bahn am Freitag mit. Die bisher letzte Verhandlungsrunde hatte drei Tage gedauert. Vom Ablauf der Gespräche in der kommenden Woche hängt letztlich auch ab, ob es in Kürze zu neuen Warnstreiks bei der Bahn kommen wird.

Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit der DB und Dutzenden weiteren Eisenbahn-Unternehmen über höhere Löhne und Gehälter für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern einen Festbetrag von mindestens 650 Euro pro Monat mehr oder zwölf Prozent bei den oberen Lohngruppen.

Die Bahn hatte bei Verhandlungen Ende Mai zwölf Prozent in Stufen bei den unteren Lohngruppen in Aussicht gestellt. Insgesamt zehn Prozent mehr sollen die mittleren Gruppen bekommen und acht Prozent die oberen. Die erste Erhöhungsstufe soll demnach noch dieses Jahr kommen. Hinzu kommt im DB-Angebot eine ebenfalls Inflationsausgleichsprämie in Stufen von insgesamt 2850 Euro, die steuer- und abgabenfrei gezahlt wäre. Bei der Laufzeit sieht die DB 24 Monate vor - und damit doppelt so viel wie die EVG. dpa