Bahnstreik: ADAC rät dazu, aufs Autofahren zu verzichten

ADAC-Logo © Massimo Rodari/IMAGO

Während des Bahnstreiks ab Sonntag rät der ADAC dazu, möglichst aufs Autofahren zu verzichten.

München in Deutschland - „Autofahrer sollten sich darauf einstellen, dass als eine Folge des Streiks vor allem im morgendlichen Berufsverkehr am Montag und Dienstag die Straßen voll werden könnten“, erklärte der Automobilclub am Freitag. „Wer kann, sollte nach Möglichkeit während der beiden Streiktage im Homeoffice arbeiten.“

Laut ADAC haben bereits bei den Bahnstreiks im März und April viele Arbeitnehmer von zu Hause aus gearbeitet „und dadurch zu einer erheblichen Entspannung auf den Straßen beigetragen“. Wer dennoch mit dem Auto fahren muss, sollte nach Möglichkeit die Stauspitzen im Berufsverkehr vermeiden.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ab Sonntagabend 22.00 Uhr zu einem 50-stündigen Ausstand aufgerufen. Die Deutsche Bahn setzte daraufhin für diesen Zeitraum den gesamten bundesweiten Fernverkehr aus. Auch im Regionalverkehr dürften kaum Züge fahren. Viele regionale Verkehrsanbieter sind ebenfalls direkt oder indirekt von dem Streik betroffen. pe/ilo