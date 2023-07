Balkonkraftwerke im Norden Deutschlands besonders begehrt

Balkonkraftwerk © Lammerschmidt/Imago

Balkonkraftwerke erfreuen sich in Norddeutschland besonders großer Beliebtheit.

Berlin in Deutschland - Auf 1000 Haushalte kommen in Mecklenburg-Vorpommern 2,7 dieser Geräte, wie die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) am Donnerstag mitteilte. „Die Erfolge an Nord- und Ostsee zeigen, dass es in ganz Deutschland große Potenziale für die Solarenergie gibt“, sagte AEE-Geschäftsführer Robert Brandt dazu.

Niedersachsen liegt in dem Ranking mit zwei Anlagen pro 1000 Haushalte auf Platz zwei, Schleswig-Holstein (1,7 Anlagen) teilt sich Rang drei mit Hessen und Rheinland-Pfalz. In Mecklenburg-Vorpommern werden Balkonkraftwerke mit bis zu 500 Euro gefördert und auch Schleswig-Holstein bezuschusst die Anlagen mit 200 Euro. Eine Förderung für Mietende gibt es zwar auch in Berlin, dort gibt es laut AEE mit einer Quote von 0,5 aber dennoch die wenigsten Anlagen pro 1000 Haushalte.



Die meisten Mini-Solaranlagen stehen in den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und eben Niedersachsen. Die Hälfte aller Balkonkraftwerke in Deutschland ist laut AEE allein in diesen drei Ländern installiert. Der Markt für die kleinen Kraftwerke nimmt immer mehr an Fahrt auf. Das sei erfreulich, denn damit könnten Mieter und Eigentümer, „ohne eigene Dachflächen einen Beitrag zur Energiewende leisten und die eigenen Stromkosten deutlich reduzieren“, erklärte Brandt.



Die Anlagen bestehen in der Regel aus einem Photovoltaik-Modul, einem Wechselrichter, dem Stecker und der Befestigung. Der Strom kann über einen herkömmlichen Stecker in das eigene Hausstromnetz eingespeist werden. mb/hcy