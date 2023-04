Zinsen, Filialschließungen, Girocard: Bei diesen Themen häufen sich die Banken-Beschwerden rapide

Von: Patricia Huber

Bei der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin beschweren sich immer mehr Kunden über ihre Bank. Vor allem die neue Girocard sorgt für Frust. Worüber sich Verbraucher sonst noch ärgern.

München – Fast 15.000 Verbraucher haben sich im vergangenen Jahr bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) über ihre Bank beschwert. Das ging aus einer Anfrage der Deutschen Presseagentur hervor. Damit stieg die Zahl der Beschwerden enorm. Im Jahr 2021 waren es 19 Prozent weniger, im Jahr 2020 sogar ganze 60 Prozent weniger. Doch was verärgert die Bankkunden aktuell am meisten? Das hat Sascha Straub, Referent für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern, gegenüber Ippen.Media erklärt.

Bank-Beschwerden: Girocard-Umstellung sorgt für Frust

„Die Umstellung der Girocards ist ein großes Thema“, macht Straub deutlich. Derzeit erhalten viele Kunden eine neue Bankkarte – ohne viele Informationen. Hintergrund ist die Umstellung von der bisher üblichen Girocard mit Maestro-Symbol auf die neue Karte mit Mastercard-Symbol. Eigentlich sollten Verbraucher diese Umstellung auch gar nicht bemerken, doch die Probleme mit der neuen Karte häufen sich. „Einige Läden scheinen die neue Karte nicht zu akzeptieren. Manche können im Supermarkt kein Geld mehr abheben, andere können gar nicht mehr damit zahlen“, berichtet Straub.

„Jede Woche haben wir Beschwerden darüber, dass die Umstellung nicht gut funktioniert.“ Das liegt laut dem Finanzexperten daran, dass viele Bezahlsysteme die Karten als Kreditkarten identifizieren, obwohl diese gar keine sind. Ist die Zahlung mit Kreditkarte im entsprechenden System jedoch nicht möglich, wird die neue Bankkarte abgelehnt. Das sorgt für Frust bei den Kunden, wie Straub deutlich macht: „Leute ärgern sich, dass sie in diese Karten reingedrängt wurden, weil es die einzige Möglichkeit ist, noch eine kostenlose Karte zu bekommen.“

Sparkassen und Volksbanken: Filialschließungen treffen besonders ältere Kunden

Gerade auf dem Land sorgt es bei Bankkunden zudem immer wieder für Frust, wenn die einzige Filiale im Dorf schließt. Auch Straub bestätigt, dass die Verbraucherzentrale hier immer wieder „große Verärgerung“ mitbekäme. „Die Infrastruktur wird ausgedünnt“, was besonders für ältere Menschen ein Problem sei. Denn um die nächstgelegene Filiale zu erreichen, wird eine gewisse Mobilität vorausgesetzt. „Den Leuten wird eine gewisse Art von Stabilität weggenommen“, weiß Straub. Die Banken wollten Kosten sparen, aber alles zu Lasten der Infrastruktur – und somit auch zu Lasten der Kunden.

Kein Zugriff auf das Konto: IT-Probleme dauerten an

Wer dann aufgrund des ausgedünnten Filialnetzes auf Online-Banking umsteigt, muss sich unter Umständen mit neuen Problemen herumärgern. Besonders zu Beginn des Jahres erreichten die Verbraucherzentrale viele Beschwerden aufgrund von IT-Problemen. Einige Banken hatten ihre IT umgestellt, wodurch es zu Schwierigkeiten beim Kontozugriff kam. Die Umstellung wurde zwar angekündigt, doch laut Straub konnten Kunden teils wochenlang nicht auf ihre Konten zugreifen. Dies habe sich mittlerweile zwar geklärt, doch es hätte sehr lange gedauert.

Zinsen: Banken lassen sich Zeit

Großer Frust herrscht mittlerweile auch beim Thema Zinsen. „Gerade die Sparkassen, aber auch Volksbanken, bieten bei Tages- und Festgeld immer noch null Prozent Zinsen an – obwohl mittlerweile deutlich mehr Zinsen am Markt angeboten werden“, erklärt Straub. Besonders ärgerlich für Kunden: Bei der Erhebung von Negativzinsen waren die meisten Banken sehr schnell in der Umsetzung. Jetzt, wo es um den finanziellen Vorteil der Kunden geht, lassen sich die Geldinstitute dagegen Zeit. „Das regt viele Kunden auf“, so der Experte der Verbraucherzentrale.

Banken-Ärger: Kontokündigungen, Prämiensparverträge, AGB-Zustimmung

Auch im Bereich der Kontokündigungen läuft es laut Straub „nicht ganz reibungslos“. Häufig fehle die ordnungsgemäße Umsetzung. Auch bei den Prämiensparverträgen gibt es Ärger. „Lang laufende Sparverträge werden mit der Argumentation der Niedrigzinsphase, die ja schon lang vorbei ist, gekündigt“, so Straub. Er findet das „rätselhaft“. Kündigungen würden einfach fortgesetzt werden, ohne auf die Rahmenbedingungen zu schauen. (ph)