Banken- und Zins-Unsicherheit belastet Dax wieder schwer

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Sorgen um den Bankensektor in Zeiten einer unsicheren Geldpolitik sind am Freitag mit voller Wucht zurückgekehrt. Erneute Kurseinbrüche bei der Commerzbank und der Deutschen Bank lösten bei den Anlegern wieder Alarm aus. Nach der Erholung um mehr als 800 Punkte in den vergangenen Tagen rutschte der deutsche Leitindex wieder unter 15.000 Punkte.

Frankfurt/Main - Gegen Mittag büßte der Dax 2,05 Prozent auf 14.898,65 Punkte ein, so dass sein Wochenplus deutlich auf unter ein Prozent schrumpfte. Mit den Gewinnmitnahmen rundet der Leitindex eine schwankungsreiche Woche ab: Zuerst war er mit 14.458 Punkten auf das Tief seit der ersten Januar-Woche gefallen, bevor dann eine rasante Erholung bis an die 15.300 Punkte folgte.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten sackte am Freitag um 2,63 Prozent auf 26.547,39 Zähler ab. Auch an den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein verlustbringender Handelsauftakt ab - dies aber vor allem bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial. dpa