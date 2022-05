Barmer: Anzahl der Corona-Krankschreibungen deutlich gesunken

Krankschreibung © Robert Schmiegelt / IMAGO

Die coronabedingten Krankschreibungen sind laut Barmer spürbar zurückgegangen.

Berlin in Deutschland - Die Zahl der coronabedingten Krankschreibungen ist deutlich gesunken. Wie aus einer am Montag in Berlin veröffentlichten Auswertung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung unter versicherten Erwerbstätigen hervorgeht, waren in der Woche vom 10. bis zum 16. April rund 63.500 Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld wegen einer Coronainfektion arbeitsunfähig. Zwei Wochen zuvor waren es noch etwa 84.900 Betroffene gewesen. Das entspricht einem Rückgang um rund ein Viertel.

Seit Beginn des Jahres stieg die Zahl der Krankschreibungen wegen Corona, abgesehen von einem minimalen Rückgang um ein Prozent Anfang März, laut Barmer-Daten stets. Dabei gibt es erhebliche regional Unterschiede.

So waren in Thüringen zwischen dem 10. und dem 16. April mit einer Rate von 244 je 10.000 Anspruchsberechtigten die meisten Versicherten coronabedingt krankgeschrieben. Es folgten Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz mit 223 beziehungsweise 211 Betroffenen je 10.000 Anspruchsberechtigten, die wegen einer Coronainfektion krankgeschrieben waren. Hamburg bildete das Schlusslicht mit 111 Krankgeschriebenen je 10.000 Anspruchsberechtigten. hex/cfm