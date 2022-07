Barmer spricht sich für Nutzenbewertung auch für Medizinprodukte aus

Logo der Barmer © Zoonar.com/Stephan Dost via www.imago-images.de

Ähnlich wie bei Arzneimitteln fordert die Krankenkasse Barmer eine Nutzenbewertung von Medizinprodukten.

Berlin in Deutschland - "Wichtige Medizinprodukte sollen nicht nur ein technisches Gütesiegel vorweisen, sondern zukünftig auch ihren tatsächlichen Zusatznutzen in der Therapie", erklärte Barmer-Chef Christoph Straub am Mittwoch. Wie auch bei Arzneimitteln gehe es um Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ansonsten drohten in der gesetzlichen Krankenversicherung Extrakosten in Milliardenhöhe.

Dass eine solche Nutzenbewertung sinnvoll sei, zeige etwa eine Barmer-Analyse zu einem Glukosemessgerät für Diabetiker. Bis 2020 sei bundesweit mehr als eine halbe Million Diabetiker damit ausgestattet worden, wofür jährliche Zusatzausgaben in Höhe von rund einer Milliarde Euro angefallen seien. Für den tatsächliche Zusatznutzen der Geräte gebe es bisher jedoch nur "vereinzelte Hinweise", kritisierte die Barmer.

"Wir unterstützen moderne Methoden, brauchen aber zugleich aktuelle Bewertungen ihres realen Zusatznutzens", erklärte Straub. Basis dafür könnten Routinedaten der Krankenkassen sein. Auf diese Weise würden Patienten und Ärzte nicht von falschen Voraussetzungen ausgehen. ruh/cfm