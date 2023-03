Bauernverband: Geplante Änderungen im Naturschutzrecht stoßen auf Kritik

Teilen

Joachim Rukwied © Reiner Zensen/IMAGO

Der Deutsche Bauernverband hat scharfe Kritik an den geplanten Änderungen im Naturschutzrecht geäußert.

Berlin in Deutschland - Die vorgesehene Ausweitung von Vorkaufsrechten bei der Flächenplanung drohe, zu Lasten der Landwirtschaft zu gehen, erklärte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Mittwoch. Es sei „ein Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen und weiterer Flächenverlust“ zu befürchten.

Die Ampel-Regierung hatte sich im Koalitionsausschuss darauf verständigt, den sogenannten Grünflächenausgleich aufzuweichen. Bisher gilt der Grundsatz, dass es als „Realkompensation“ für den Verlust von Naturflächen etwa durch den Bau von Solar- oder Windenergieanlagen Kompensationen auf anderen Flächen geben muss. Stattdessen soll künftig die Kompensation auch in Form einer Geldleistung erfolgen können.



Außerdem will die Regierung prüfen, „wie das bestehende naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht ausgeweitet werden kann“. Rukwied befürchtet nun, dass landwirtschaftliche Flächen am Ende verloren gehen, insbesondere wenn „Kompensationszahlungen zum privilegierten Flächenerwerb genutzt werden können“. „Der Umstieg auf erneuerbare Energien muss so geschehen, dass möglichst wenig landwirtschaftliche Flächen dafür verloren gehen“, forderte er.



Weitere Punkte aus dem Maßnahmenpaket, das die Ampel-Parteien am Dienstagabend vorgestellt hatten, bewertete der Bauernverband hingegen positiv. Rukwied freute sich etwa, „dass der Vorschlag des Bundesumweltministeriums für eine Abschaffung von Biokraftstoffen aus landwirtschaftlichem Anbau“ nicht aufgegriffen wurde. pe/hcy