Bauhauptgewerbe: Leichte Auftragszunahme im Oktober

Wohnungsbau (Symbolbild) © Rene Traut/IMAGO

Im Bauhauptgewerbe sind im Oktober wieder mehr Aufträge eingegangen.

Wiesbaden in Deutschland - Preisbereinigt legte der Auftragseingang gegenüber September um 7,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Oktober 2021 allerdings ging der Auftragseingang real um 12,9 Prozent zurück.

Im Wohnungsbau betrage der Rückgang real fast 26 Prozent im Vorjahresvergleich, erklärte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Es sei schon der dritte Monat in Folge, wo Aufträge in deutlich zweistelliger Höhe ausblieben. „Eine Trendumkehr ist mit Blick auf die Baugenehmigungen in den nächsten Monaten nicht in Sicht“, erklärte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.

„Was uns große Sorgen macht: Das betrifft nun auch den Mehrfamilienhausbau.“ Im Oktober seien fast 2000 Wohnungen weniger genehmigt worden als im Vorjahresmonat. „Die heute fehlenden Aufträge sind die fehlenden Fertigstellungen von morgen.“



Gründe sind die hohe Inflation und steigende Zinskosten. Sie bremsten nachhaltig die Investitionsbereitschaft im Wohnungsbau, erklärte Pakleppa. ilo/pe