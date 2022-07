Baupreise schießen nach oben: Platzt jetzt der Traum vom Eigenheim?

Höchster Anstieg seit 1970

Von Lisa Mayerhofer schließen

Die Baupreise steigen immer weiter. Die Baubranche ist in Sorge, dass die explodierenden Kosten den Eigenheim-Traum vieler möglicher Kunden platzen lassen.

Wiesbaden – Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden ziehen weiter deutlich an. Im Mai waren die Preise 17,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war der höchste Anstieg der Baupreise im Vorjahresvergleich seit Mai 1970 - damals gab es ein Plus von 18,9 Prozent.

Baupreise: Sämtliche Arbeiten wurden zuletzt teurer

Im Vergleich zum Februar dieses Jahres, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, legten die Baupreise zuletzt um 6,6 Prozent zu. Die Preisangaben beziehen sich laut Statistischem Bundesamt auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Sämtliche Arbeiten wurden zuletzt teurer: So stiegen die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden im Mai im Jahresvergleich um 18,6 Prozent, besonders Beton- und Mauerarbeiten wurden teurer. Zu den Rohbauarbeiten gehören etwa auch Dachdeckungs-, Zimmer- und Holzbauarbeiten. Die Preise für Ausbauarbeiten – etwa Tischlerarbeiten sowie Arbeiten an Heizanlagen – erhöhten sich um 16,8 Prozent, die für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden um 15,9 Prozent.

Hohe Baupreise: Baubranche sorgt sich um Aufträge

Angesichts der stark gestiegenen Baupreise sorgt sich die Branche um neue Aufträge. „Wir befürchten, dass neue Wohnungsbauprojekte aufgrund der gestiegenen Baukosten und der wieder anziehenden Zinsen erst einmal zurückgestellt werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim Oliver Müller, am Freitag. Bei privaten Bauvorhaben könnten zusätzlich die höheren Energie- und Lebenshaltungskosten das Budget vom Eigenheim-Traum infrage stellen.

Die Steigerungen seien das Ergebnis explodierender Materialpreise, erklärte Müller. Da Lieferanten kaum noch Preiszusagen abgäben, könnten die Bauunternehmen ihre Angebote nicht verlässlich kalkulieren. Sie sollten mit den Kunden Klauseln zu gleitenden Stoffpreisen vereinbaren. Es sei zudem umso wichtiger, an anderer Stelle die Kosten zu senken, etwa über die Vereinheitlichung der Landesbauordnungen.

Der Zentralverband des Baugewerbes verlangte eine nationale Rohstoff- und Energiestrategie für Baustoffe und verschiedene Materialien. „Wir dürfen nicht länger von Importen abhängig sein“, erklärte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. „Ein nationaler Bau- und Rohstoffgipfel wäre dafür ein wichtiger erster Schritt.“ (lma/dpa/AFP)