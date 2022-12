Die Wahrheit über den Stau am Bau: Handwerker-Boss erklärt Preissprung-Entwicklung

Die Baukosten sind zuletzt merklich gestiegen. Bis 20 Prozent teurer als noch Ende 2021 ist beispielsweiseder Bau eines Einfamilienhauses (Symbolbild). © Soeren Stache/dpa

Die Energiekrise hat zu einer enormen Teuerungsrate im Bausektor geführt. Im Interview nimmt Bayerns Handwerkskammer-Präsident Stellung und erklärt Hintergründe der Inflation.

München - Franz Xaver Peteranderl ist Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern (HWK) und Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT). Peteranderl kennt sich aus in der Baubranche Bayerns, in Garching betreibt er in zweiter Generation ein Baugeschäft. Wir sprachen mit ihm über die derzeitige Lage am Bau.

In Ballungsräumen wie München fehlt es an Wohnraum, neue Gebäude könnten den Mangel beseitigen. Aber wird überhaupt noch gebaut?

Franz Xaver Peteranderl: Objekte, die schon begonnen wurden, laufen auch weiter. Aber überall dort, wo bisher nur geplant wurde, ist die Zurückhaltung spürbar.

Was heißt das konkret?



Peteranderl: Der Baubeginn wird verschoben. Man sieht das ja auch an den aktuellen Baugenehmigungszahlen: Die sind rückläufig.

Was sind die Ursachen?



Peteranderl: Bauen hat sich verteuert. Zum einen kann der Personalbedarf bei den Baufirmen nicht mehr zeitnah gedeckt werden. Zum Zweiten haben gestörte Lieferketten zu Preissteigerungen geführt. Drittens haben auch die hohen Energiekosten das Bauen verteuert. Und außerdem sind die Zinsen stark gestiegen.

Baukosten-Inflation: Einfamilienhaus rund 20 Prozent teurer als vor einem Jahr

Wie hat sich der Preis eines Einfamilienhauses entwickelt?



Peteranderl: Das Einfamilienhaus dürfte jetzt über den Daumen gepeilt zwischen 15 und 20 Prozent mehr kosten als noch vor einem Jahr.

Und wo herrscht auf den Baustellen gerade Materialmangel?



Peteranderl: Bei chemischen Vorprodukten ist es derzeit eng, etwa Bitumen. Zusätzlich werden allmählich Kies und Sand knapp. Aber nach wie vor gilt: Es ist alles lieferbar. Die Frage ist nur, wann die Ware kommt – und zu welchem Preis.

Muss auf der Baustelle jetzt regelmäßig umgeplant werden?



Peteranderl: Das kann im Einzelfall schon passieren. Aber die meisten Firmen sind dazu übergegangen, ausreichend Puffer während der Bauphase einzuplanen. Auch das verteuert das Bauen. Außerdem werden schon vor Baubeginn mit dem Bauherrn mögliche alternativen Vorprodukte vereinbart.

Deponien in Bayern: „Die Politik hat das Problem in den Jahren nicht gelöst“

Hat das energetische Bauen die Kosten zusätzlich in die Höhe getrieben?



Peteranderl: Ja, natürlich. Derzeit komme ich beispielsweise schwer an Photovoltaikanlagen. Das kann dazu führen, dass das Baugerüst sechs bis acht Wochen länger stehen muss – und auch das verteuert den Bau insgesamt. Das Problem fehlender Deponien hat sich ebenfalls verschärft.

Warum?



Peteranderl: Die Deponien in Bayern sind vielerorts voll, die Politik hat das Problem in den vergangenen Jahren nicht gelöst. Im Schnitt werden Entsorgungsprodukte inzwischen rund 200 Kilometer bis zur nächsten Deponie gefahren. Teilweise wird Aushub aus Oberbayern sogar nach Sachsen transportiert und dort in den Abraumgruben der Lausitz entsorgt. Bei mehreren Lkw-Ladungen pro Haus macht sich der gestiegene Diesel-Preis schnell bemerkbar.

Wie wirken sich die höheren Zinsen aus?



Peteranderl: Die spielen natürlich eine erhebliche Rolle. Im Frühjahr habe ich noch ein Prozent gezahlt, jetzt sind es zwischen drei und vier Prozent. Da können Privatpersonen ihren eng gesteckten Finanzierungsplan oft nicht mehr einhalten.

Mit welchen Folgen?



Peteranderl: Ich weiß von einem Fall, da hat ein privater Bauherr seine Baugrube wieder zuschütten lassen. Eigentlich wollte er ein Einfamilienhaus bauen, die Finanzierung war aber noch nicht unter Dach und Fach.

Ein Massenphänomen?



Peteranderl: Nein, das sind zum Glück Einzelfälle. Aber dass der Baubeginn um ein paar Wochen oder Monate verschoben wird, das sehen wir momentan häufiger.

Inflation im Bausektor: Wärmepumpen-Problem und Fachkräfte-Mangel

Die Bundesregierung will, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen entstehen. Was müsste getan werden, damit das gelingt?

Peteranderl: Das ginge nur bei besseren Abschreibungsmöglichkeiten und einer höheren Förderung. Die Investoren gehen nur in den Wohnungsbau, wenn sie eine gewisse Renditechance sehen. Und die Politik müsste jetzt grundsätzlich einmal klar sagen, wohin die Reise am Bau gehen soll.

Was meinen Sie damit?



Peteranderl: Beispielsweise, wie es bei der Energiewende weitergeht. Offenbar setzt die aktuelle Bundesregierung beispielsweise voll auf Wärmepumpen. Dabei ist völlig unklar, ob die Stromnetze einen massenhaften Betrieb von Wärmepumpen überhaupt aushalten – zumal dann, wenn jeder im Neubaugebiet parallel auch noch sein Elektroauto aufladen will. Auch muss klar sein, ob Gas- oder Ölheizungen in absehbarer Zeit verboten werden und falls ja, wann. Je früher die Politik für Klarheit sorgt, desto besser für alle, die am Bau beteiligt sind. Allerdings bleibt ein zentrales Problem damit immer noch ungelöst.

Welches?



Peteranderl: Der Fachkräftebedarf im ausführenden Handwerk. Denn irgendjemand muss z. B. die Wärmepumpen einbauen. Die Politik muss ihren Teil dazu beitragen, damit diese Fachkräfte künftig verfügbar sind.