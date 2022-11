Bausparvertrag: So bekommen Sie nach dem Urteil Ihr Geld zurück

Von: Lisa Mayerhofer

Wer einen Bausparvertrag besitzt, kann aktuell auf eine Rückzahlung zu Unrecht kassierter Gebühren hoffen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Millionen Deutsche haben einen Bausparvertrag – und mussten dafür Gebühren zahlen. Doch das hat nun der Bundesgerichtshof für unzulässig erklärt. Erhalten Sparer jetzt Geld zurück?

Karlsruhe – Wer einen Bausparvertrag besitzt, kann aktuell auf eine Rückzahlung zu Unrecht kassierter Gebühren hoffen. Grund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH): Die obersten Zivilrichter in Karlsruhe entschieden am Dienstag, dass ein pauschales Jahresentgelt in der Sparphase die Bausparer unangemessen benachteiligt. In einem von Verbraucherschützern angestrengten Musterverfahren erklärten sie eine entsprechende Klausel der BHW Bausparkasse für unwirksam. Ähnliche Gebühren gibt es bei vielen anderen Bausparkassen. (Az. XI ZR 551/21)

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), der die BHW verklagt hatte, forderte alle betroffenen Bausparkassen auf, „zu Unrecht vereinnahmte Entgelte von sich aus zurückzuzahlen“. Von den Interessensvertretungen der Branche hieß es dagegen, die Klauseln seien nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar. Eine Einschätzung sei erst möglich, wenn das Urteil schriftlich vorliege.

Bausparverträge und Gebühren: Darum geht es im BGH-Urteil

Bausparen für eine Immobilienfinanzierung gliedert sich immer in zwei große Etappen: In der Sparphase zahlen die Bausparer einen Teil der vereinbarten Bausparsumme in monatlichen Raten selbst ein. Üblich sind 40 bis 50 Prozent. Nach der „Zuteilung“ beginnt die Darlehensphase. Der Bausparer bekommt die gesamte Bausparsumme ausgezahlt und beginnt, den gewährten Kredit zu tilgen.

In den BHW-Bausparbedingungen war vorgesehen, dass in der Sparphase „für jedes Konto des Bausparers“ ein Jahresentgelt von zwölf Euro fällig wird. Nach Informationen aus Branchenkreisen sind ähnliche Gebühren weit verbreitet und liegen bei neun bis 24 Euro im Jahr. Sie können auch Kontogebühr oder Servicepauschale heißen.

Da sich die Sparphase beim Bausparer oft über mehrere Jahre hinzieht, können in dieser Zeit durchaus Gebühren in niedriger dreistelliger Höhe anfallen. Diese können Sparer nun nach Auffassung der Verbraucherschützer von den Bausparkassen zurückfordern.

Verbraucherschützer fordern Bausparkassen zur Rückzahlung der Gebühren auf

vzbv-Vorständin Ramona Pop forderte deshalb die Kreditinstitute auf, von sich aus auf ihre Kunden zuzugehen. Potenziell könnten nach Einschätzung der Verbraucherzentralen knapp 24 Millionen Verträge betroffen sein. So viele Bausparverträge gab es bei den bundesweit 18 Bausparkassen zum Jahresende 2021. Damit kommt rechnerisch auf jeden zweiten Haushalt mindestens ein Bausparvertrag.

Zwar hat der BGH zunächst einmal nur eine Klausel einer bestimmten Bausparkasse für unwirksam erklärt. Urteile aus Karlsruhe haben aber immer Signalwirkung. Denn würde eine andere Bausparkasse an einem nahezu identischen Entgelt festhalten, müsste sie immer befürchten, ebenfalls verklagt zu werden – mit erwartbarem Ausgang.

Ob die Bausparkassen allerdings den Forderungen der Verbraucherschützer Folge leisten werden, ist erst einmal eher unwahrscheinlich. Die Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen erklärte, die Klauseln der Bausparverträge seien „institutsindividuell unterschiedlich gestaltet und nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar“. Eine Bewertung sei daher erst nach Auswertung der schriftlichen Urteilsgründe möglich. Ähnlich äußerte sich der Verband der Privaten Bausparkassen. Das schriftliche Urteil liegt meist nach einigen Wochen vor.

Zu viel Gebühren gezahlt? So können Bausparer jetzt vorgehen

Die Stiftung Warentest empfiehlt Bausparern, selbst aktiv zu werden und ihre Bausparkasse schriftlich zur Erstattung bereits abgebuchter Gebühren aufzufordern. Die Verbraucherzentrale hat dazu auch einen Musterbrief für die betroffenen Sparer bereitgestellt. Bleibe das erfolglos, solle man den zuständigen Ombudsmann einschalten, um die Verjährung zu stoppen.

Sollten sich die Bausparkassen nach dem BGH-Urteil außerdem dazu entschließen, vergleichbare Klauseln streichen, müssten die Kunden in Zukunft weder in der Spar- noch in der Darlehensphase Kontogebühren zahlen. Allerdings dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass die Bausparkassen die entgangenen Erträge mittelfristig an anderer Stelle einkalkulieren. Richter Grüneberg verwies in der Verhandlung selbst auf die Möglichkeit, die Verwaltungskosten über die Zinsgestaltung zu erwirtschaften. (lma/dpa)