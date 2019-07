Schwerer Vorwurf: Ist dieses Magen-Medikament tödlich? Experte warnt

Das ist alles dummes Geschwätz. Leberprobleme kann man aus den verschiedensten Ursachen kriegen: Übergewicht, Alkohol, Hepatitis etc. Unter anderem auch bei überzogener Dosierung von Medikamenten, nur mal am Rande gesagt. Wenn ein massenhaft verkauftes Medikament dann mal auf einen Patienten stößt, der an Leberproblemen stirbt, so ist das nichts weiter als erwartbar.

Stimmt. Ich kenne und schätze Iberogast seit Jahrzehnten.

Ich beobachte im Moment allerdings einen Trend, in dem mit Vorliebe Phytopharmaka (Präparate aus pflanzlichen Auszügen), Globuli und andere Mittel, die nicht dem chemischen Trend der Mainstream-Pharmaindustrie entsprechen, immer wieder in Frage gestellt oder schlecht gemacht werden.

Phenylessigsäurederivate wie Diclofenac helfen bei starken Schmerzen. Und verursacht Magenbeschwerden. Wird nicht gleichzeitig Pantoprazol verabreicht, können massive Magen-Darm-Schädigungen die Folge sein. Dazu können Lichtempfindlichkeit, Schwindel, Haarausfall, Müdigkeit, Herzinfarkte kommen. Und das in der Werbung so hochgelobte Aspirin, ein Salicylsäurederivat, macht auf Dauer Magen- und Darmschleimhaut kaputt und kann Geschwüre verursachen.

Aber bei all den 'klassischen' Medikamenten wird seltsamerweise nicht so ein Hype drum gemacht, wie hier bei Iberogast. Schon ein Schelm, wer Schlimmes dabei vermutet... ;-)