Bayerische Metallindustrie: 2022 mehr Azubis und trotzdem suchen Unternehmen weiter Nachwuchs

In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie nimmt die Zahl der neuen Azubis wieder zu. Die Industrieverbände arbeiten mit neuen Methoden, um die vielen Freistellen zu besetzen.

München – Die bayerische Metall- und Elektroindustrie hat im vergangenen Jahr 13.819 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen – gut fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Jahr erwarten die Branchenverbände Vbm und Bayme einen weiteren Anstieg um über fünf Prozent.

Statistisch betrachtet stünden jedem Bewerber in Bayern fast zwei Ausbildungsplätze offen, Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der beiden Verbände, am Donnerstag in München. Viele Stellen blieben unbesetzt. „Die Situation wird sich weiter verschärfen.“

Bei 25 Prozent der Unternehmen geht die Zahl der neuen Azubis zurück

Mitarbeiter einer Glockenbaufirma arbeiten an einem Ofen: In Bayern wurden 2022 mehr Azubi-Verträge abgeschlossen als im Vorjahr.

Etwa ein Viertel der in einer verbandsinternen Umfrage teilnehmenden Unternehmen gaben an: Die Zahl der abgeschlossenen Arbeitsverträge ist rückgängig. 86 Prozent von ihnen sagten, es gäbe zu wenig Bewerber. 61 Prozent merkten an, dass sie keine geeigneten Bewerber gefunden hätten. Die Branche arbeite daran, auch „leistungsschwächere Jugendliche“ für sich zu gewinnen.

Die Bewerber haben sich im Laufe der letzten Jahre geändert. Um junge Menschen effektiv anzusprechen, unterstützen die Verbände seit 2005 das Online-Portal „Sprungbrett Bayern“. Hier können interessiert Jugendliche tausende Praktikumsstellen und Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten finden. Neuere Maßnahmen, um Jugendliche schon früh anzusprechen, sind das „Speed-Dating“ und die „hop-on-hop-off“ Praktikumswoche.

Mit Speed Dating und Praktikumswochen sollen mehr Azubis gewonnen werden

Beim Speed-Dating treffen Unternehmen, die Azubis suchen und Schüler aufeinander. In kurzen Gesprächsrunden lernt man einander kennen. Die Schüler können sich dann gegebenenfalls direkt auf ein Praktikum bewerben. Speed-Dating Gespräche finden häufig samstags in ganz Bayern statt, so Verbandschef Bertram Brossardt. Und er betont: Bei diesem Gesprächsformat können die Eltern des potenziellen Azubis sehr gut eingebunden werden. Das sei immer wichtig.

„In ‚hop-on-hop-off‘ Praktikumswochen lernen 10 bis 15 Schüler in fünf Tagen fünf verschiedene Unternehmen kennen“, so Brossardt. Diese Praktikumswochen finden in enger Zusammenarbeit mit den Schulen in Bayern statt.

Ein Azubi in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie verdient ab Juni im Durchschnitt 1166 Euro. Im vergangenen Jahr hätten rund 90 Prozent der Betriebe ihre Azubis befristet oder unbefristet übernommen, im laufenden Jahr dürften es 94 Prozent sein.

Azubi-Stellen: Ukrainer kommen in spätestens zwei Jahren

Ukrainer und Ukrainerinnen, die wegen des russischen Angriffskrieges auf ihr Heimatland nach Deutschland gekommen sind, könnten bald die offenen Azubi-Stellen besetzen. Das Interesse der Arbeitgeber sei groß. Im Moment unterstützen die Verbände die Schulen und die Politik, um ausreichende Sprachkenntnisse bei ukrainischen Jugendlichen zu verbessern, sagt Brossardt: Er geht davon aus, dass in „ein, zwei Jahren“ auch das Interesse bei „unseren ukrainischen Mitbürgern“ geweckt sein wird. Die Aufgabe, ukrainische Kriegsflüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sei eine „Frage der Ehre. Eine Frage nach der Offenheit und Toleranz des Freistaats“, so Verbandschef Brossardt.

