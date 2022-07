Bayerische Metallindustrie: Tarifvertrag für Integrationsjahr für Flüchtlinge

Werkbank mit verschiedenen Werkzeugen (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie hat einen Tarifvertrag für ein Integrationsjahr für Flüchtlinge vereinbart.

München in Deutschland - Wie die IG Metall und der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) am Freitag in München mitteilten, soll das Modell in erster Linie dem Spracherwerb dienen und die Basis für Ausbildung oder eine Facharbeit legen. Die Anwendung erfolgt demnach im Rahmen freiwilliger Betriebsvereinbarungen.

Teilnehmende Beschäftigte verpflichten sich während des Integrationsjahres laut Tarifvertrag, neben ihrer regulären Arbeitszeit drei Stunden pro Woche für Qualifizierungsmaßnahmen aufzuwenden. Zur Kompensation der Mehraufwendungen für Betriebe verzichten sie außerdem auf tarifliche Sonderzahlungen im Gesamtumfang von fast einem Monatsgehalt. Ansonsten gelten die tariflichen Bedingungen. Der Betriebrat überwacht das.



Nach Angaben der IG Metall ist der Tarifvertrag auch eine Reaktion auf die Beobachtung, dass Flüchtlinge etwa aus der Ukraine allein wegen mangelnder Sprachkenntnisse für gleiche Tätigkeiten niedriger eingruppiert werden als andere Beschäftigte. Mit dem Angebot eines Integrationsjahrs solle daher "die Grundlage für eine faire Behandlung" geschaffen werden. Der vbm verwies zudem auf die Chance für Betriebe, auf diese Weise neue Arbeitskräfte zu gewinnen. bro/ul