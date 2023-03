29-Euro-Ticket: Im Herbst kommt das Billigticket für junge Menschen in Bayern

Von: Dennis Fischer

In Bayern soll es ab Herbst für junge Menschen ein 29-Euro-Ticket geben. © Zacharie Scheurer/dpa

Ab Herbst gibt es in Bayern für Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende ein günstiges ÖPNV-Ticket. Dieses ist dann bundesweit gültig.

München – Vom 1. September an soll es in Bayern ein verbilligtes Ticket für den ÖPNV von 29 Euro geben. Das Ticket soll sich neben Auszubildenden und Studierenden auch an Personen richten, die einen Freiwilligendienst leisten, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ). Das gelte zum Beispiel für Absolventen und Absolventinnen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder eines Freiwilligen Ökologischen Jahres. Die Fahrtkarte soll monatlich kündbar sein und nicht nur in Bayern gelten, sondern überall in Deutschland.

Ende Januar hatte das Verkehrsministerium angekündigt, dass es das 29-Euro-Ticket geben soll, aber noch keine Details genannt. Es verwies darauf, dass es Ziel sei, dass das Ticket ab dem Wintersemester 2023/24 zu haben ist.

29-Euro-Ticket für junge Menschen auch in anderen Bundesländern

Ähnliche Pläne wie in Bayern gibt es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Niedersachsen, Thüringen und dem Saarland. Im Saarland startet das Ticket schon zum 1. Mai. Bayern begründet den späten Start damit, dass sich auch das Deutschlandticket verzögere, das die Grundlage für das bayerische Ermäßigungsticket sei. Zudem sei noch eine Vorbereitungszeit vor Ort nötig.

Die Kosten für das ermäßigte Ticket in Bayern übernimmt dem Bericht zufolge der Freistaat. Man werde erhebliche Mittel in die Hand nehmen, ließ sich Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) zitieren, ohne Details zu nennen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei geplant, das 29-Euro-Ticket mit dem örtlichen Semesterticket zu verrechnen. Darüber verhandelten die Studierendenwerke aber noch mit den Verkehrsverbänden.

Anrechnung von Semesterticket: zwei Modelle

Dabei gebe es zwei Modelle. In einem Fall würden die Studierenden das Semesterticket als Teil ihres Semesterbeitrags zahlen. Dieses Angebot gibt es vor allem bei kleineren Verkehrsverbünden wie etwa Augsburg. Wer dann dazu das 29-Euro-Ticket haben möchte, könne sein Semesterticket upgraden, wobei einem das Semesterticket angerechnet würde. Ähnlich soll von Mai an mit dem Deutschlandticket verfahren werden.

Das zweite Modell betrifft vor allem größere Verkehrsverbünde wie München und Nürnberg. In Nürnberg etwa gebe es eine Basiskarte, die alle Studierenden zahlen müssten und mit der man abends oder am Wochenende fahren könne. Daneben müsse man eine Zusatzkarte kaufen, wenn man den ÖPNV auch tagsüber nutzen möchte, und nur wer eine solche Zusatzkarte besitze, bekomme einen Gutschein für ein Deutschlandticket. Die Basiskarte werde nicht angerechnet. Wie es mit dem Jugendticket erfolgt, ist noch unklar.

Eine Anrechnungsmöglichkeit soll es offenbar auch für das 365-Euro-Ticket geben. Hier werde man gemeinsam mit kommunalen Aufgabenträgern eine passgenaue Wechselmöglichkeit erstellen, ließ sich das Verkehrsministerium zitieren.

Kritik: Warum kein Sozialticket in Bayern?

Kritik gibt es daran, dass Bayern kein Sozialticket auflegt. Das ist beispielsweise in Hessen geplant. So äußert sich die Arbeiterwohlfahrt gegenüber der SZ: „Bayern hätte die Chance, selbst aktiv zu werden, statt wie üblich mit dem Finger auf Berlin zu zeigen“. Denn das Verkehrsministerium verweist darauf, ein generelles Sozialticket sei ohne weitere Beteiligung des Bundes finanziell nicht darstellbar.