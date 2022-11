Bayern: Arbeitszeit von über zehn Stunden soll erlaubt werden

Kollegen abends im Büro © Westend61/IMAGO

Bayern will eine Lockerung der Arbeitszeitregelungen.

München in Deutschland - „Wir müssen die Arbeitszeitgesetze endlich an die Realität der Lebenswelten der Menschen anpassen“, sagte die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Mittwoch. Scharf will den Beschäftigten gesetzlich eine tägliche Arbeitszeit von mehr als zehn Stunden ermöglichen. Bisher ist diese auf maximal zehn Stunden begrenzt.

„Wir brauchen mehr Flexibilität, um Familie mit Beruf vereinbaren zu können - das steigert auch die Beschäftigungsquote“, sagte Scharf vor der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister von Bund und Ländern an diesem Mittwoch und Donnerstag. Hintergrund sei auch der massive Fachkräftemangel in Tourismus, Gastronomie und am Bau. Unternehmen müssten das vorhandene Personal flexibler einsetzen können, um Angebote noch aufrechtzuerhalten.

Auch Arbeitnehmer hätten demnach häufig den Wunsch nach Lockerungen der Arbeitszeit. Als Beispiel nannte der bayerische Beschlussvorschlag laut Vorabmeldung den branchenübergreifenden Wunsch, die wöchentliche Arbeitszeit an vier Tagen erbringen zu können - „so dass ein verlängertes Wochenende am Wohnort möglich wird.“ Voraussetzung müsse jedoch sein, dass die Mehrarbeit nach der „Gefährdungsbeurteilung vertretbar erscheint“ und in absehbarer Zeit ausgeglichen werden könne. Die Arbeits- und Sozialminister kommen am Mittwoch und Donnerstag im saarländischen Perl-Nenning zusammen. tbh/pw