Bauernverband: Bioenergie kann vier Prozent vom russischen Erdgas ersetzen

Eine Biogasanlage: Bayerns Bauern wollen einen Beitrag zur Energiekrise leisten (Symbolbild). © Symbolbild /dpa / Peter Kneffel

Das russische Gas fließt wohl bald gar nicht mehr. Als Teil der Lösung sehen Bayerns Bauern Biogasanlagen, die ihre Produktion erhöhen können.

München – Bayerns Bauern wollen mit Bioenergie einen Beitrag leisten zur Versorgungssicherheit. Mit Unverständnis reagiert der Bayerische Bauernverband (BBV) daher auf Pläne der Bundesregierung, die Versorgungssicherheit „im kommenden Winter ausschließlich über fossile Brennstoffe wie Kohle und importiertes Fracking-Gas“ sicherstellen, „das kurzfristig mobilisierbare Potenzial von nachhaltiger heimischer Bioenergie aber ungenutzt lassen“ zu wollen. In einem Positionspapier des Präsidiums des BBV, das unserer Zeitung vorliegt, sehen die Landwirte die Land- und Forstwirtschaft im zukünftigen Energiemix als Teil der Lösung.

Viele bestehende Biogasanlagen könnten kurzfristig ihre Produktion erhöhen

Viele bestehende Biogasanlagen könnten kurzfristig ihre Gas-, Strom- und Wärmeproduktion erhöhen und somit einen Blackout vermeiden helfen, heißt es in dem Papier. In Deutschland könne das Potenzial um 20 Prozent gesteigert werden: „Insgesamt können sie 19 Terawatt-Stunden Gas und 7 Terawatt-Stunden Strom erzeugen. Das entspricht knapp vier Prozent der russischen Erdgasimporte vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine.“ Um das zu erreichen, müssten aber verschiedene Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zwischenzeitlich ausgesetzt werden. Auch Biokraftstoffe seien eine klimaneutrale Alternative zu den fossilen Kraftstoffen – die geplante Senkung der Biokraftstoffquote sei daher „absolut kontraproduktiv“.

Um 20 Prozent könne zudem die Energieholznutzung ausgebaut werden. „Die Land- und Forstwirtschaft kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unabhängiger von russischem Gas und Öl zu werden“, so das BBV-Präsidium. Gleichzeitig weist BBV-Generalsekretär Georg Wimmer mit Nachdruck darauf hin, dass die Agrarbranche prioritär mit Energie versorgt werden muss: „Wenn die Molkereien kein Gas mehr haben, kann am zweiten Tag keine Milch mehr abgeholt werden.“ Milch als verderbliche Ware müsse permanent gekühlt werden. Auch für die Schlachtung und die Weiterverarbeitung von Fleisch sowie im Gemüseanbau sei Energie unverzichtbar. Nur so könne die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln aufrechterhalten werden. cm

