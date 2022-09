Bayerischen Energieversorgern droht Liquiditätsmangel

Angesichts der steigenden Beschaffungspreise versuchen immer mehr Versorger, ihre steigenden Kosten bei Strom und Gas weiterzugeben. © Daniel Bockwoldt/dpa

Energieversorger könnten in arge Liquiditiätsprobleme kommen - das erklärt Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.

München – Die hohen Börsenpreise für Gas und Strom zwingen die Energieversorger, die Kosten an die Verbraucher durchzureichen. Doch durch die enormen Kosten steigt auch der Liquiditätsbedarf für Vorleistungen – und wird zum Problem: „Die Energieversorger in Bayern sehen sich derzeit mit einem in dieser Höhe noch nie da gewesenen Liquiditätsbedarf konfrontiert. Sie haben nicht nur horrende Ausgaben für die Beschaffung von Energie an den Märkten, sie müssen dafür auch noch hohe finanzielle Sicherheitsleistungen hinterlegen“, erklärt Detlef Fischer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.



„Energieversorger benötigen im Bedarfsfall schnelle staatliche Unterstützung“

„Generell besteht derzeit ein erheblicher Zeitverzug zwischen Ausgaben und Einnahmen der Versorger“, so Fischer weiter. Eine zusätzliche Belastung seien Forderungsausfälle, die durch die hohen Summen schwerer ins Gewicht fallen.



Fischer fordert deshalb staatliche Puffermittel: „Man kann es „Liquiditätstopf“ oder „Rettungsschirm“ nennen, auf alle Fälle benötigen die Energieversorger im Bedarfsfall schnelle staatliche Unterstützung, um durch diese schwierige Phase zu kommen.“ Ansonsten drohe die Energieversorgung in ganzen Regionen an ihre Grenzen zu kommen, weil die Versorger nicht genug Energie einkaufen könnten. mas

