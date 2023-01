Bayern: Frist zur Grundsteuererklärungsabgabe um drei Monate verlängert

Teilen

Grundsteuererklärung © Aviation-Stock/IMAGO

Bayern verlängert die Frist für die Grundsteuererklärung um drei Monate.

München in Deutschland - Landesfinanzminister Albert Füracker (CSU) sagte am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung des Kabinetts in München, damit komme der Freistaat einer Bitte der Steuerberater nach. „Wir wollen damit noch einmal Entlastung geben für die steuerberatenden Berufe.“

Füracker zufolge gingen in Bayern bislang 4,3 Millionen Grundsteuererklärungen ein. Dies entspreche etwa 70 Prozent der erwarteten Erklärungen. Er gehe davon aus, dass bis Ende der neuen Frist Ende April auch die noch fehlenden Erklärungen eingingen.

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen bundesweit Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken müssen für die Erklärung eine Reihe von Daten übermitteln.



Bund und Länder verlängerten die Frist bereits um drei Monate bis zum 31. Januar. Zunächst war sie bis zum 31. Oktober gelaufen. Bayern gewährt nun als erstes Bundesland eine weitere Verlängerung. ran/cfm