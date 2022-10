Bayerische Industrie mit starkem Umsatzplus

Produktion in einem Betrieb für Maschinen- und Anlagentechnik von Siemens: Die bayerische Industrie hat im August mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahresmonat. (Archivbild)

Zwischenbilanz

Von Lisa Mayerhofer schließen

Die bayerische Industrie hat m August mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahresmonat. Die Bestelleingänge aus dem Inland sind jedoch rapide gesunken.

Fürth – Die bayerische Industrie hat im August 21,5 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahresmonat – und der lag schon leicht über dem Niveau des Vor-Corona-Jahrs 2019. „Der Zuwachs ist allerdings zu einem wesentlichen Teil auf stark gestiegene Preise zurückzuführen, sodass die positive Entwicklung überzeichnet wird“, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit.

Bayerische Industrie: Bestelleingänge aus dem Inland um fast elf Prozent gesunken

Der Umsatz stieg auf 32,5 Milliarden Euro. Die Exportquote betrug dabei knapp 57 Prozent. Zugleich sank aber der Auftragseingang preisbereinigt um 1,1 Prozent. Bestelleingänge aus dem Inland fielen im August um 10,8 Prozent, Bestellungen aus dem Ausland legten um 4,4 Prozent zu.

Insgesamt beschäftigte die bayerische Industrie Ende August 1,181 Millionen Menschen. „Das sind gut 14.600 Personen bzw. 1,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat“, teilte das Landesamt in Fürth mit. Auch die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Bayern meldeten im September zahlreiche offene Stellen.

Brossardt: „Insgesamt ist die Lage am Arbeitsmarkt noch gut“

Mit insgesamt 162.656 Stellen im Stellenpool sei das Niveau weiterhin hoch, gesucht würden vor allem Fachkräfte, sagte Klaus Beier, der stellvertretende Chef der Regionaldirektion. Zum Vergleich: Im September 2019 seien 128.605 offene Stellen im Bestand gewesen. Die neuen Zahlen zeigten, dass der bayerische Arbeitsmarkt trotz kriegsbedingter Materialengpässe und stark gestiegener Energiepreise noch immer robust ist, teilte Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) mit.

„Insgesamt ist die Lage am Arbeitsmarkt noch gut, aber angesichts des Mixes an Krisen können wir eine Anspannung des Arbeitsmarkts in nächster Zukunft nicht ausschließen. Diese führen bei den Unternehmen zu extremer Unsicherheit“, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). (lma/dpa)