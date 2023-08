„Sonderkonjunktur durch Zinswende“: BayernLB rechnet mit sattem Gewinnsprung

Von: Thomas Schmidtutz

BayernLB: Die Münchner haben ihre Gewinnprognose für dieses Jahr nahezu verdoppelt. © Daniel Karmann/dpa

Die Zinswende der EZB hat vielen Banken einen Gewinnschub beschert. Auch die BayernLB blickt mit großer Zuversicht auf das Ergebnis im laufenden Jahr.

München - Die Bayerische Landesbank (BayernLB) erwartet dank der Zinswende in diesem Jahr einen Gewinn von bis zu 1,3 Milliarden Euro. Der Vorstand schraubte die Prognose für das Ergebnis vor Steuern auf 1,1 bis 1,3 (2022: 1,12) Milliarden Euro, wie die Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. Das wäre nahezu doppelt so viel wie ursprünglich erwartet.

Im ersten Halbjahr hat sich das Vorsteuer-Ergebnis auf 877 (277) Millionen Euro mehr als verdreifacht. „Alle Kundensegmente haben dazu einen starken Beitrag geleistet, zudem haben wir in den ersten sechs Monaten von einer Art Sonderkonjunktur durch die Zinswende profitiert“, sagte BayernLB-Chef Stephan Winkelmeier. Bereits im ersten Quartal war die Landesbank sehr stark unterwegs.

DKB: Direktbanktochter räumt ab

Von den steigenden Zinsen profitierte zuletzt vor allem die Direktbank-Tochter DKB. Bei ihr verdoppelte sich der Zinsüberschuss im Halbjahr auf 1,04 (0,52) Milliarden Euro, sodass das Berliner Institut in München einen Vorsteuergewinn von 601 (119) Millionen Euro ablieferte. „Angesichts der Anhebung des Zinssatzes für Tagesgeld von Privatkunden zum 1. August wird sich der Effekt des Zinsanstiegs auf den Zinsüberschuss nicht in diesem Umfang fortsetzen“, hieß es in der Mitteilung. Die DKB hat die Tagesgeld-Zinsen - zunächst bis Januar - auf 3,5 von 1,0 Prozent angehoben, um der Konkurrenz Paroli zu bieten.

Die BayernLB gehört zu 75 Prozent dem Freistaat Bayern, die übrigen Anteile hält der Sparkassenverband Bayern. (rtr/dpa/utz)