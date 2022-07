Bayerns Industrie pessimistisch: Energiekrise verunsichert, Materialmangel und Corona bremsen

Von: Andreas Höß

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (l). © picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Anfang des Jahres gingen die bayrischen Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie noch von einem Produktionsplus aus. Das hat sich nun geändert.

München – Bayerns Metall- und Elektroindustrie blickt pessimistisch in das zweite Halbjahr. „Die Unsicherheiten sind enorm“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (bayme vbm). „Die Aufträge sind da, sie können aber nicht abgearbeitet werden“, so Brossardt. Es fehle an Material und Vorprodukten, zudem werde die Produktion durch gerissene Lieferketten und einen coronabedingt extrem hohen Krankenstand ausgebremst. Für das Gesamtjahr rechnen die Verbände deshalb nun mit einem Produktionsrückgang von mindestens zwei Prozent. Anfang des Jahres gingen sie noch von einem leichten Plus aus. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche stieg dennoch leicht auf rund 850.000.

Bayrische Industrie: Hoher Auftragsbestand rettet die Lage ein Stück weit

Die Verbände stellen auch ihre halbjährliche Konjunkturumfrage vor. Demnach bewertet nur noch die Hälfte der Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie ihre aktuelle Lage im In- und Ausland als gut, im Januar waren es noch rund zwei Drittel. Auch die Erwartungen geben nach. Die meisten Unternehmen befürchten zudem, noch lange unter dem Materialmangel zu leiden. Arbeitskräfte wollen sie trotzdem eher auf- statt abbauen. Dass die Stimmung nicht noch schlechter sei, liege am sehr hohen Auftragsbestand.

Bayerns Industrie: Unternehmen stark von hohen Preisen getroffen

„Sollten aber die Beschaffungspreise weiter stark steigen und russische Gaslieferungen ausbleiben, dann dürfte sich das Bild drastisch ändern“, so Brossardt. Hohe Lohnforderung hält der Arbeitgebervertreter für „überzogen und gefährlich“. Natürlich fresse die Teuerung einen Teil der Löhne auf. Die Unternehmen seien durch 20 bis 30 Prozent höhere Einfuhr- und Erzeugerpreise aber derzeit stärker von der Inflation betroffen als ihre Mitarbeiter.