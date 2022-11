„Narrenschiff Utopia“: Baywa-Chef rechnet mit Ampel ab – „Atomkraft neu diskutieren“

Von: Matthias Schneider, Corinna Maier

Klaus Josef Lutz: Der Baywa-Chef sieht die Bundesregierung in der Energiepolitik auf dem Irrweg. © Marcus Schlaf

Baywa-Chef Klaus Josef Lutz hat der Bundesregierung Versagen in der Energiepolitik vorgeworfen. Die Stimmung der Unternehmen sei „im freien Fall“, sagte Lutz im Merkur-Interview.

München – Die bayerische Wirtschaft ächzt unter den hohen Energiepreisen. Noch sind die Zahlen der meisten Betriebe gut, doch das könnte sich sehr schnell ändern, mahnt Klaus Josef Lutz, Vorstandschef der Baywa, und zugleich Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages.

Erneuerbare Energie ist ein wichtiges Standbein der Baywa. Haben wir jetzt die Weichen richtig gestellt für die Energiewende?

Zunächst einmal muss man feststellen, dass Deutschland viele Jahre verschlafen haben. Wir sind bei weitem nicht auf dem Niveau, das nötig wäre, um die Energiewende zu realisieren. Die Wirtschaft ist bereit ihren Beitrag zur Energiewende zu leistern, auch um die CO2-Belastung zu verringern, aber die Politik steht uns im Weg.

Wie konkret steht Ihnen die Politik im Weg?

Zum Beispiel waren und sind Genehmigungsverfahren zu langwierig und zu kompliziert, sei es für Windräder, sei es für Solarparks. Dabei stehen wir vor ungeheuer gravierenden energiepolitischen Herausforderungen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Luxusproblemen, wir reden von existenziellen Problemen. Und da können wir es uns nicht leisten, dass es zu einem Baustopp kommt, weil ein Marienkäfer über die Straße läuft.

Was müsste Ihrer Ansicht nach geschehen?

Die Situation ist ja Folgende: Wir haben beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen und wir haben beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Jetzt ist es aber so, dass wir wegen des Ukraine-Krieges kein Gas mehr aus Russland bekommen oder keines mehr von dort wollen. Damit fehlt es uns an grundlastfähiger Energieversorgung. Wind- und Sonnenenergie hängen ja vom Witterungsverlauf ab. Was wir brauchen, ist aber eine zuverlässige Versorgung zu jedem Zeitpunkt.

Was könnte die Grundlast abdecken?

Als erstes bräuchten wir eine Energiestrategie. Da sehen wir bei dieser Bundesregierung gar nichts, außer Geschwätz. Franz Josef Strauß hat den Begriff vom „Narrenschiff Utopia“ geprägt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Man läuft ideologisiert irgendwelchen Wunschträumen hinterher. Das ändert aber nichts daran, dass wir, solange sich nichts an der Speicherproblematik von erneuerbarer Energie ändert, immer eine Grundlast brauchen werden. Und das kann – wenn wir die klimapolitischen Herausforderungen berücksichtigen – nur die Atomenergie sein. Alles andere ist Wolkenkuckucksheim. Da lügt man sich in Brüssel und besonders in Berlin in die Tasche. Unsere energiepolitischen Ziele bis 2030 werden wir so jedenfalls nicht schaffen.

Sie glauben, dieser Zug ist bereits abgefahren?

Ja, da bin ich mir leider sicher. Wir tragen die Konsequenzen einer monostrukturierten Grundlastpolitik und wir tragen die Konsequenzen der Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges. Die deutsche Wirtschaft wird deshalb mehr und mehr unter Druck kommen. Noch vermelden viele Unternehmen gute Zahlen.

Auch die Baywa...

...ja, auch die Baywa. Aber nach vorne blickend war die Stimmung in der Wirtschaft noch nie so schlecht, das zeigen auch seit wir diese jüngsten IHK-Umfragen haben. Wir sprechen vom freien Fall der Erwartungshaltung in den Unternehmen.

Baywa: Mit einem Sparten-Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland. © David-Wolfgang Ebener/Imago

Fürchten Sie, dass in der Industrie das Licht ausgehen könnte?

Das könnte partiell geschehen, ja. Was man heute schon sagen kann ist, dass die Produktion etwa in der Chemie wegen der hohen Energiekosten bereits stark zurückgegangen ist. Für unser Unternehmen ist mir nicht bange. Wenn ich die Baywa aber so führen würde, wie derzeit die Bundesregierung agiert, dann wäre ich der erste, der würde gehen müssen.

Die Industrie fordert einen Strompreis von 4 Cent. Können wir dahin kommen?

Nur mit erneuerbarer Energie sicher nicht. Wir haben ja ein Angebotsproblem. Das Angebot muss ausgeweitet werden, und da sehe ich nicht, wie das passieren soll. Außer Sonntagsreden ist nichts zu hören. Und da geht es darum, was alles abgeschaltet wird.

Baywa-Chef Lutz: Wir müssen Atomkraft neu diskutieren

Die drei verbliebenen Atomkraftwerke sollen doch vorübergehend weiterlaufen.

Nach dem Machtwort des Bundeskanzlers, ja. Tolles Machtwort, dass die AKW ein paar Wochen länger am Netz sind. Das ist doch gar nichts.

Was fordern Sie?

Wir müssen die Atomkraft auf der Basis modernster Technologien, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, neu diskutieren. Da hat sich ja viel getan, etwa was das Recycling von Plutonium angeht. Ich habe nicht die technische Ausbildung, um das alles zu beurteilen, aber ich haben den politischen Wunsch, dass wir darüber reden und sich Fachleute damit beschäftigen. Denn ohne Atomkraft wird es nicht gehen. Wenn die Herren Scholz und Habeck und andere dagegen sind, dann sollen Sie bitte sagen, was denn die Grundversorgung sein soll. Das müssen wir als Bürger und wir als Unternehmen wissen, weil wir Sicherheit brauchen und planen müssen. Aber ich höre nichts. Das nenne ich eine absolut verantwortungslose Politik.

Sie wollen also, dass Deutschland strategisch wieder auf Atomenergie setzt.

Ich will, dass man sich mit modernsten Technologien auseinandersetzt. Wenn sich heute Politiker hinstellen und von der Risikotechnologie Kernkraft sprechen, dann mag das in die 70er-Jahre passen, aber es stimmt nicht für heute. Wir haben es hier mit Denkverboten und Abschaltungsorgien zu tun. Das ergibt unter dem Strich definitiv keine Lösung für die Zukunft. Das ist doch absurd.

Was ist mit Alternativen wie LNG, also Flüssiggas?

Mit LNG aus den USA und anderen Ländern sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das ist doch Augenwischerei. Den Menschen wird vorgegaukelt, es gäbe kurzfristige Lösungen. Und das ist einfach nicht wahr. Wir werden Jahre überbrücken müssen, um unseren Wohlstand irgendwann zurückzuerobern.

Wohlstandsverluste sind unvermeidlich?

Ja, sie sind unvermeidlich. Wie soll das funktionieren, wenn ich keine energetische Grundlast habe, erneuerbare Energie ist ein Teil der Lösung, vielleicht sogar der größere Teil, aber sie reicht nicht aus. Die Wirtschaft braucht Planbarkeit und Berechenbarkeit. Die gibt es nicht, vielleicht bewusst und aus politischen Gründen. Das Ergebnis wird jedenfalls sein, dass energieintensive Unternehmen ins Ausland gehen oder im Ausland investieren. Man muss klar sagen: Dieser energiepolitische Kurs geht zulasten unserer Innovationsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit und zulasten kommender Generationen. Denn am Ende wird irgendjemand die Rechnung bezahlen müssen.

Sie halten die Warnungen vor einer Deindustrialisierung Deutschlands nicht für übertrieben?

Keineswegs. Momentan läuft es in vielen Bereichen noch gut, doch es wird so kommen.

Sie fordern, alle sinnvollen Technologien zu nutzen. Das könnte auch Biogas sein. Doch die Baywa hat sich gerade von dieser Sparte getrennt. Warum?

Diese Überlegung gab es schon vor Jahren. Wir haben die BayWa r.e. Bioenergy jetzt mit gutem Gewinn verkauft. Die Diskussion Treibstoff oder Nahrungsmittel wollte ich auch nicht mehr haben, das hat mich ab dem Jahr 2008 als ich bei der Baywa anfing, begleitet. Wir haben uns dagegen entschieden, denn das gehört nicht zu unserem Kerngeschäft bei erneuerbaren Energien.