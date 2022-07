Rentenerhöhung zum 1. Juli: Das müssen Rentner jetzt wissen

Von: Lisa Mayerhofer

Zum 1. Juli bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr Geld. (Symbolfoto) © Westend61/Imago

Die Rente erhöht sich zum 1. Juli zwischen 5,35 und 6,12 Prozent. Ein Renten-Experte erklärt, was Ruheständler dabei beachten sollten – und weist auf einen häufigen Denkfehler hin.

Hannover – Zum 1. Juli bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr Geld. In den alten Bundesländern steigen die Renten nun um 5,35 Prozent, in den neuen Bundesländern um 6,12 Prozent. Um wie viel die eigene Rente jeweils steigt, steht in der Rentenanpassungsmitteilung.

Hagen Busse, Berater bei der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, macht die hohe Inflation allerdings Sorgen. Im Gespräch mit dem „Ratgeber Rente“ des NDR sagte er: „Die Inflation liegt über der Rentenanpassung. Rentner und Rentnerinnen haben dadurch nicht mehr im Portemonnaie, sondern weniger. Das macht uns allen zu schaffen.“ Dazu gibt er noch praktische Informationen für Ruheständler zur Rentenerhöhung.

Rentenerhöhung ab Juli: Nicht für alle Rentner zeitgleich

Die alljährliche Rentenanpassung wird nicht allen Rentnern zeitgleich überwiesen. Wann die erhöhte Rente gezahlt wird, hängt vom Zeitpunkt des Rentenbeginns ab: Wer bis März 2004 berentet wurde, erhält die angepasste Rente bereits Ende Juni.

Hat die Rente im April 2004 oder später begonnen, wird das Plus erst Ende Juli auf dem Konto sein. Der Grund: Ein Teil der Rentner bekommt seine Rente als Vorauszahlung noch am Ende des Vormonats, der andere Teil erst am Ende des laufenden Monats. Die Zahlung erfolgt automatisch.

Rentenerhöhung zum 1. Juli: Risiko Steuerpflicht

Einige Rentner werden durch die Rentenerhöhung außerdem ab diesem Jahr steuerpflichtig; sie müssen ab einer bestimmten Summe an Einnahmen eine Steuererklärung abgeben – diese Summe liegt über dem sogenannten Grundfreibetrag. Immerhin wurde der Grundfreibetrag dieses Jahr auf insgesamt 10.347 Euro angehoben – und das sogar rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Im vorherigen Jahr lag der Grundfreibetrag bei 9.744 Euro. Das bedeutet, dass einige Rentner durch die starke Anhebung des Grundfreibetrags auch aus der Steuerpflicht herausfallen könnten. Experte Busse mahnt, dass betroffene Rentner die Steuererklärung von sich aus abgeben müssen.

Der Renten-Experte weist in diesem Zusammenhang auch auf einen anderen häufigen Denkfehler hin: „Eine geringe Rente bedeutet nicht, dass man keine Steuern zahlen muss.“ Denn Einnahmen sind auch als Ruheständler steuerpflichtig – wie beispielsweise Mieteinnahmen oder Bezüge aus der Betriebsrente. Wer unsicher ist, kann sich bei der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen. (lma/dpa)