Mehr Geld: Beamte können sich auf Lohnerhöhung freuen

Von: Jan Knötzsch

Beamten winkt bald ein Lohnplus. Ein Inflationsausgleich und eine Erhöhung sollen ihnen Geld in die Taschen spülen. So soll‘s funktionieren.

Berlin – Sie stehen immer wieder im Mittelpunkt. Weil, so hört man es landauf landab immer wieder, jeder gerne das hätte, was sie haben. Und weil ein „Otto Normal-Arbeiter“ eben nicht die Vorzüge genießt, die Beamten der landläufigen Meinung zufolge eben besitzen. Nicht selten heißt es vom Volksmund, dass Beamte mehr Geld bekommen und auch noch weniger arbeiten als andere. Nun winkt ihnen wohl (noch) mehr Geld: Beamte sollen einen steuerfreien Inflationsausgleich bekommen.

Aktuelltrifft das auf 2,5 Millionen Menschen, die für Bund und Kommunen arbeiten, zu. Sie sollen, so berichtet unter anderem Bild, ein steuerfreies Inflationsausgleichsgeld erhalten. Gezahlt werden soll dies in mehreren Raten bis zum Februar des kommenden Jahres. Ab dem 1. März 2024 werden die Tarifgehälter im zweiten Schritt um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben und dann um 5,5 Prozent erhöht, der Erhöhungsbetrag soll mindestens 340 Euro erreichen, berichtet Bild.

Inflationsausgleich erst für Angestellte, dann für Beamte: So viel mehr Geld bringt er

Allerdings muss man hier differenzieren: Vorerst partizipiert am neuen Tarifabschluss erst einmal das Tarifpersonal – also Angestellte und keine Beamte. In der Regel aber wird ein solcher Abschluss ähnlich, aber oft zeitverzögert auch auf Beamte übertragen. Die Reihenfolge dabei dann: erst geht es um Bundes- und Landesangestellte, dann um Bundes- und Landesbeamte.

Die weiteren Rahmendaten für den Inflationsausgleich, den jetzt Angestellte und später Beamte bekommen: Die Laufzeit soll 24 Monate betragen. Auszubildende sowie Studenten und Praktikanten sollen zunächst einen Inflationsausgleich in Höhe von 620 Euro bekommen. Zudem sollen sie ab Juli 2023 monatlich 110 Euro erhalten. Zuletzt waren drei Tarifrunden gescheitert und eine Schlichtungskommission eingesetzt wurde eingesetzt.

Mit ihrer Hilfe sollte der Tarifstreit im öffentlichen Dienst beendet werden. Aufgrund des Vorschlags winkt – nach den Angestellten – auch den Beamten womöglich schon bald ein Lohnplus. Dass erst Angestellte und dann Beamte in ihrer Besoldung nochmal ein Plus machen, so wie es der vorliegende Vorschlag mit Inflationsausgleich und Erhöhung vorsieht, sei „ein fairer Interessenausgleich, für den natürlich auch viel Geld in die Hand genommen werden muss“, erklärte der Vorsitzende der Schlichtungskommission, der Verwaltungsrechtler Hans-Henning Lühr aus Bremen, laut focus online. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, sollen 24 von 26 Mitgliedern der Schlichtungskommission dem Vorschlag bereits zugestimmt haben, der folgendes Besoldungs-Plus vorsieht:

Sachbearbeiter (A 8): 3145,99 Euro = 373 Euro Lohnplus

Polizeikommissar (A 9): 3393,94 Euro =387 Euro Lohnplus

Lehrer (Studienrat, A 13): 5276,57 Euro = 490 Euro Lohnplus

Ministerialrat (A 16): 7145,22 Euro = 593 Euro Lohnplus

Abteilungsdirektor (B 3): 8919,75 Euro = 691 Euro Lohnplus

Landrat (B 5): 10 034,23 Euro = 751 Euro Lohnplus

Ministerialdirektor (B 9): 12 425,82 Euro = 883 Euro Lohnplus

Staatssekretär (B 11): 15 074,80 Euro = 1029 Euro Lohnplus

Berechnet nach Besoldungsstufen A (Stufe 4) und B

Beamte bekommen Inflationsausgleich und Erhöhung: Wo haben sie noch Vorteile?

Noch mal eine ganze Menge Geld, das letztlich dann auch den Beamten als Gehaltserhöhung winkt. Und das, wo Beamte doch bereits in näherer Vergangenheit Nachzahlungen erhalten haben, für die sich manch einer schon schämte. Trotzdem: Wegen der von vielen als ungleich empfundenen Verteilung des Geldes und bestimmter Privilegien wird Beamten auch in Zukunft vermutlich wohl der Makel anhängen, übervorteilt zu sein – der Neid auf gewisse Privilegien inklusive. Schließlich haben Beamte im Idealfall nicht nur einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit, sondern genießen auch gute Pensionsleistungen im Ruhestand, während andere mit einer kleinen Rente auskommen müssen. Das übrigens ist der Unterschied zwischen Rente und Pension.

Die Rente steigt zwar 2023 wie ein Blick in die Tabelle zeigt und manch einer denkt über die Rente unter Palmen nach, während in Deutschland die CDU das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln will, doch die Frage bleibt: Leben Beamte denn nun tatsächlich besser als Angestellte? Lässt sich pauschal nicht sagen. Zu diesem Ergebnis kommt die Bild-Zeitung in einer Analyse: Beamte bekommen zum Beispiel ihren Lohn zwar zu Beginn eines Monats, ehe sie ihre Arbeitsleistung bereits erbracht haben, doch: Sie erhalten brutto weniger Geld als Angestellte und haben dafür wiederum weniger Abzüge.

Vergleich zwischen Pensionären und Rentnern: Haben es Beamte im Ruhestand besser als Angestellte?

Beamte zahlen – anders als Angestellte – unter anderem keine Arbeitslosenversicherung, schließlich droht ihnen in ihrem Beamtenstatus keine Arbeitslosigkeit. Sie müssen zwar ihre private Krankenversicherung selbst zahlen, haben aber Anspruch auf eine Beihilfe, die für mindestens 50 Prozent der Kosten aufkommt. Aber: Besonderes Engagement oder eine spezielle Expertise macht sich derweil finanziell für Beamtinnen und Beamte nicht bemerkbar, so Bild. Andersherum bekommen Beamte für Heirat und Kinder Zuschläge, bei Angestellten gibt es dafür in der Regel nichts, konstatiert die Bild-Zeitung in ihrer Auflistung und kommt zu dem Schluss, dass Beamte im Ruhestand finanziell deutlich besser als Rentner dastehen.

