Enttäuschende Zahlen für Elektromobilität: München hinkt im bundesweiten Vergleich hinterher

Um knapp 65 Prozent wuchs die Elektromobilität in München innerhalb von zwei Jahren an. Zu wenig, wie aktuelle Zahlen nun zeigen. Im bundesweiten Vergleich hinkt die Landeshauptstadt hinterher.

München - Der Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität schreitet in München zügig voran, doch die Anzahl der angemeldeten Autos ist nach wie vor verschwindend gering. Aktuell sind in der Landeshauptstadt etwa 2830 E-Autos zugelassen – bei insgesamt rund 870 000 Fahrzeugen. Das entspricht einer Quote von 0,32 Prozent. München liegt damit zwar über dem Bundesdurchschnitt (0,12 Prozent), ist aber nicht Spitzenreiter. Diese Position hat Wolfsburg, die Heimat des E-Golfs, inne. Dort sind 0,46 Prozent der angemeldeten Fahrzeuge E-Autos. Bundesweit hinkt die Zulassung von E-Autos den Erwartungen hinterher. Eine Million sollten es deutschlandweit bis 2020 sein. Ein Ziel, das nicht zu erreichen sein dürfte.

Elektroautos in München: Steigerungsrate von 65 Prozent in zwei Jahren

Prozentual betrachtet ist die Steigerungsrate in München zwar sehr hoch. Im Dezember 2016 waren erst 1712 Elektroautos angemeldet, gut eineinhalb Jahre später sind es schon 65 Prozent mehr – und die absolute Zahl von 2830 E-Autos bedeutet auch national Platz eins. Dennoch: Der Umstieg in Richtung Elektromobilität vollzieht sich im Schneckentempo. Die Stadt hatte sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2020 bereits 17 500 mit Strom angetriebene Kraftfahrzeuge in München unterwegs sein sollen. Angesichts der aktuellen Statistiken dürfte dies aber eine Wunschzahl bleiben.

+ Aktuell sind in der Landeshauptstadt etwa 2830 E-Autos zugelassen. © dpa / Thomas Frey (Symboldbild)

Dabei forciert die Landeshauptstadt den Ausbau der Infrastruktur und die Umstellung des Fuhrparks. Die öffentliche Hand stellt derzeit etwa 220 Ladesäulen mit 440 Ladepunkten bereit. Dazu kommen knapp 80 öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen, die sich in privater Hand befinden. Bis Ende 2019 peilen Stadtwerke und Planungsreferat 550 Ladesäulen mit 1100 Ladepunkten im Stadtgebiet an. Besonders wichtig ist dabei die Einrichtung von Schnellladesäulen. Derzeit betragen die Ladezeiten im besten Falle 30 Minuten fürs Volltanken. Ziel ist es auch, die Ladepunkte optimal im Stadtgebiet zu verteilen (etwa auch für den Taxiverkehr) und eine einheitliche Ladeinfrastruktur sicherzustellen – im Zuge des Förderprogramms Elektromobilität. Die Stadt selbst hatte bis Ende 2017 rund 100 Elektrofahrzeuge beschafft. Bis 2023 sollen 250 Fahrzeuge mit E-Antrieb im Einsatz sein.

Nachholbedarf bei Infrastruktur: Mehr öffentlich zugängliche Ladestationen benötigt

Was die Infrastruktur betrifft, hat München statistisch gesehen Nachholbedarf. In Deutschland kommen derzeit auf eine öffentlich zugängliche Ladestation durchschnittlich 4,5 reine Elektroautos, in München sind es doppelt so viele. Dennoch sind dies rechnerisch gesehen genug Tankstellen. Die Nationale Plattform Elektromobilität etwa empfiehlt einen Schnitt von 12,5 Autos pro Ladestation. „Das gängige Vorurteil“, es gebe zu wenige Stationen, lasse sich nicht bestätigen, behauptet beispielsweise der Energieversorger Eon. In ganz Deutschland sind derzeit knapp 54 000 reine Elektroautos unterwegs.

Dass es nicht heute schon wesentlich mehr sind, hat nach Dafürhalten des Bundesverbandes eMobilität (BEM) einen Grund: Die Deutsche Autoindustrie tue alles dafür, das Thema kleinzuhalten. Zudem sei es ernüchternd, bei Händlern ein E-Auto kaufen zu wollen. Ferner hält es der BEM für wichtig, künftig verstärkt Lademöglichkeiten beim Arbeitgeber zu schaffen.

