Bei Gasmangel: Bauernpräsident warnt vor dramatischer Lebensmittelknappheit

Joachim Rukwied, Praesident Deutscher Bauernverband © IMAGO / Reiner Zensen

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hat davor gewarnt, dass es zu einer erheblichen Lebensmittelknappheit in Deutschland kommen könnte, wenn die Landwirtschaft bei der Gasverteilung keinen Vorrang hätte.

Berlin in Deutschland - "Ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt", sagte Rukwied der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Freitag. "Wir brauchen eine Priorisierung beim Gas für den gesamten Landwirtschafts- und Ernährungssektor."

Die Entwicklung und die Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas mache ihm große Sorgen, sagte Ruckwied. "Um stabile Ernten zu gewährleisten, ist die Verfügbarkeit von Düngemitteln essentiell. Wir brauchen Gas für die Erzeugung von Stickstoffdünger." Sollte dieser nur noch eingeschränkt verfügbar sein oder wegfallen, "würden die Erträge sofort um 30 bis 40 Prozent einbrechen".



Rukwied forderte die Bundesregierung auf, eine Kurskorrektur vorzunehmen. "Ernährungssicherung ist keine Selbstverständlichkeit", sagte der Bauernpräsident. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vergangene Woche wegen der gedrosselten russischen Lieferungen die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas, die sogenannte Alarmstufe, ausgerufen. fs/yb

Ifo-Institut erwartet weiter steigende Lebensmittelpreise



Für Lebensmittel müssen die Menschen in Deutschland nach Einschätzung des Ifo-Instituts in den kommenden Monaten noch tiefer in die Tasche greifen. Nach einer Umfrage des Forschungsinstituts im Juni lagen die Preiserwartungen der Einzelhändler für Nahrungs- und Genussmittel bei 98,9 Punkten. Das bedeutet, dass "fast jeder befragte Händler" höhere Preise plant.



Die Punkte geben an, wie viel Prozent der Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen. Der Saldo ergibt sich, indem vom prozentualen Anteil der Unternehmen, die ihre Preise anheben wollen, der prozentuale Anteil derer abgezogen wird, die ihre Preise senken wollen. Wenn alle befragten Unternehmen ihre Preise erhöhen wollen, läge der Saldo bei hundert Punkten, wenn alle sie senken wollen, bei minus hundert Punkten.



Die höheren Preiserwartungen gelten auch für die übrigen Sparten des Einzelhandels, wie das Ifo am Freitag weiter mitteilte. Auch da will eine Mehrheit der Befragten die Preise anheben. Die Preiserwartungen stiegen dort auf 78,6 Punkte. "Damit dürften die Inflationsraten vorerst weiter hoch bleiben", erklärte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.



Erst am Mittwoch hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden für Juni eine Inflation von 7,6 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Damit verlangsamte sich die Teuerung zwar etwas, sie liegt aber noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Nahrungsmittel verteuerten sich überdurchschnittlich stark um 12,7 Prozent.



Das Ifo-Institut erklärte allerdings weiter, dass es erste Anzeichen dafür gebe, dass die Inflationsrate im späteren Verlauf des Jahres "allmählich wieder sinken" könnte. Die Preiserwartungen in einigen Wirtschaftszweigen, deren Produktion dem Konsum vorgelagert ist, sanken demnach schon das zweite Mal in Folge. Dazu zählen etwa die Industrie, das Baugewerbe und der Großhandel. hcy/cha