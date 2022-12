Bei Krankheit durch Luftverschmutzung: Staat muss keine Entschädigung zahlen

Teilen

Europäischer Gerichtshof © Horst Galuschka/IMAGO

EU-Staaten müssen keinen Schadenersatz zahlen, wenn ihre Einwohner aufgrund von Luftverschmutzung erkranken.

Luxemburg in Luxemburg - Zwar seien sie dazu verpflichtet, die europäischen Grenzwerte einzuhalten, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg. Dies diene dem Ziel, Gesundheit und Umwelt zu schützen. Schadenersatzansprüche für Einzelne ließen sich aus dem europäischen Recht jedoch nicht ableiten. (Az. C-61/21)

Bürger müssten aber vor nationalen Gerichten darauf klagen können, dass die Behörden Maßnahmen gegen Luftverschmutzung ergreifen und etwa einen Luftreinhalteplan aufstellten, teilte der EuGH weiter mit. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass ein Staat nach nationalen Gesetzen haften müsse. Der EuGH-Entscheidung lag ein Fall aus Frankreich zugrunde.



Ein französisches Gericht muss über die Klage eines Bewohners der Region rund um Paris erreichen. Dieser will erreichen, dass die Behörden Maßnahmen gegen die schlechte Luft treffen und fordert außerdem Schadenersatz von 21 Millionen Euro wegen seiner Krankheiten. Nach dem Urteil des EuGH entscheidet das französische Gericht in dem Einzelfall, ist dabei aber an die Rechtsauslegung des EuGH gebunden.



Die zuständige Generalanwältin am EuGH sah den Fall anders als die Richterinnen und Richter: Sie kam in ihrem juristischen Gutachten im Mai zu dem Schluss, dass der Fall für Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung haften könne. An dieses Gutachten ist der EuGH in seinem Urteil aber nicht gebunden.



Sowohl Frankreich als auch Deutschland wurden vom Gerichtshof in den vergangenen Jahren bereits wegen zu schlechter Luftqualität verurteilt, Frankreich 2019 und Deutschland im vergangenen Jahr. Die Grenzwerte für potenziell gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid wurden in Ballungsgebieten regelmäßig überschritten.

Stickstoffdioxid entsteht unter anderem in der Industrie, bei der Wärmeerzeugung, im Verkehr und auch in der Landwirtschaft. In Städten ist die Hauptquelle für Stickoxide dem Umweltbundesamt zufolge der Straßenverkehr. Luftverschmutzung kann auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen wie etwa Herzkreislauf- oder Atemwegserkrankungen führen. smb/cfm